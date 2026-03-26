Când e cel mai bine să ne rezervăm biletele de avion pentru vacanță? Sfaturi de la experți, după explozia prețului la petrol

Prețurile petrolului cresc vertiginos, iar transportul aerian a fost aruncat în haos din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. În aceste condiții, oamenii se întreabă dacă e cazul să-și cumpere încă de acum bilete de avion pentru vacanțele programate în această vară sau să mai aștepte sau chiar să-și schimbe planurile. Experții citați de Business Insider spun că „strategiile obișnuite au fost aruncate pe fereastră” din cauza războiului și efectelor sale.

Indiferent că am planificat o vacanță în Europa, în Asia de Sud-Est sau în SUA, creșterea prețului la carburanți și anularea unor curse spre anumite destinații ne fac să ne punem la îndoială planurile de vacanță.

La începutul lunii martie, împins în sus de problemele de aprovizionare cauzate de războiul din Iran, țițeiul Brent, referința internațională a petrolului, a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată în patru ani. Prețul combustibilului pentru avioane a crescut și mai mult.

Efectele se simt deja în prețurile biletelor: companii aeriene precum SAS Scandinavian Airlines, Qantas și Air France au anunțat suprataxe pentru combustibil și creșteri de tarife care vor fi transferate către pasageri.

De asemenea, există perturbări pe scară largă ale zborurilor spre destinații din Orientul Mijlociu din cauza războiului.

Business Insider a cerut sfaturi de la analiști și experți în turism pentru a afla când ar trebui să cumpărăm bilete de avion pentru vacanța de vară.

Clint Henderson, redactor-șef la site-ul de călătorii The Points Guy, a declarat pentru Business Insider că, de obicei, recomandă rezervarea biletelor pentru zboruri interne cu 1-2 luni în avans și a celor internaționale cu 3-5 luni în avans, pentru cele mai bune oferte.

„În acest moment, renunțăm la strategia obișnuită, deoarece prețurile combustibilului pentru avioane cresc rapid, la fel și prețurile biletelor. În schimb, îi sfătuim pe oameni să își rezerve toate biletele de avion pentru anul acesta”, a spus el.

Henderson prezice că ofertele „last minute” vor fi mai puțin frecvente în perioada premergătoare verii, din cauza creșterii prețurilor la petrol, și că zborurile care trec prin Orientul Mijlociu vor înregistra cele mai mari creșteri de tarife.

Henderson adaugă că a trebuit deja să își schimbe planurile de călătorie. „Trebuia să zbor cu Etihad la Johannesburg via Abu Dhabi, dar zborul meu a fost anulat. A trebuit să zbor prin Londra cu British Airways, la un preț mai mare”, a spus el.

Rob Handfield, profesor la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, spune că ofertele „last minute” pentru vară sunt „puțin probabile”.

Este puțin probabil ca prețul biletelor de avion să scadă, dacă prețul petrolului nu scade: „Nu avem cum să știm când se va întâmpla acest lucru”, a avertizat el.

Handfield, care a spus că își reconsideră propria vacanță în Europa din cauza creșterii costurilor biletelor, sugerează ca oamenii să facă rezervări cu tarife flexibile, care le permit să anuleze și să rezerve din nou dacă prețurile scad în cele din urmă.

John Grant, analist în domeniul aviației, spune că oamenii ar trebui să-și facă rezervări pentru biletele de avion „acum”.

„Prețurile vor crește probabil în fiecare zi, iar cum turiștii își schimbă tiparele de călătorie către destinații din Spania, Portugalia și Europa de Vest, cererea crește rapid”, a spus Grant.

În ceea ce privește ofertele de ultim moment, el a spus că „s-ar putea să existe oferte către destinații precum Cipru, Turcia și Grecia, dacă percepția este că acestea nu mai sunt afectate de conflictul actual”.

Volodymr Bilotkach, profesor asociat de management al aviației la Universitatea Purdue, este însă de altă părere.

„Cel mai bun sfat pe care îl pot da în acest moment este să monitorizați situația și să nu începeți încă să planificați vacanțele pentru iulie-august. Și eu fac la fel”, a spus el.

Bilotkach a spus că, deși rezervarea din timp este o modalitate de a economisi bani, o perioadă prelungită de prețuri ridicate ar putea reduce cererea pentru zboruri cu avionul, ducând la tarife mai accesibile ulterior.

El spune că ofertele „last minute” sunt determinate mai mult de cerere și ofertă decât de costul combustibilului.

„Dacă un zbor se întâmplă să fie mult mai gol decât se aștepta cu câteva zile înainte de plecare, companiile aeriene tind să anunțe bilete mai ieftine pentru călătorii de ultim moment. Mă îndoiesc că creșterea prețului combustibilului va schimba această practică”, spune el.

Editor : M.B.