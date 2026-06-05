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Când vor avea românii următoarea minivacanță. Perioada cu patru zile libere consecutive pentru angajați

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Minivacanța pentru angajații din România. Foto Getty Images
Minivacanța pentru angajații din România. Foto Getty Images
Din articol
Adormirea Maicii Domnului, următoarea sărbătoare legală din calendar Minivacanța de patru zile de la finalul lunii noiembrie Ce urmează după minivacanța de 1 Decembrie

Următoarea minivacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din România este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma, împreună cu weekendul, un interval de patru zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă, Adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați.

Zilele libere legale au un rol important în echilibrul dintre viața profesională și cea personală, oferind angajaților oportunitatea de a se odihni și de a petrece mai mult timp alături de familie.

Adormirea Maicii Domnului, următoarea sărbătoare legală din calendar

Potrivit Codului Muncii, angajații din România beneficiază de mai multe zile libere legale pe parcursul anului. După minivacanțele din prima parte a anului, următoarea dată liberă din calendar este Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită pe 15 august. În 2026, această sărbătoare este marcată într-o zi de sâmbătă, astfel că majoritatea salariaților care au program de lucru de luni până vineri nu vor beneficia de timp liber suplimentar. Totodată, legislația în vigoare nu prevede acordarea unei zile compensatorii în situația în care o sărbătoare legală se suprapune cu weekendul.

Minivacanța de patru zile de la finalul lunii noiembrie

Următorul interval cu mai multe zile libere consecutive pentru majoritatea angajaților va fi la sfârșitul lunii noiembrie. Sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, marcate pe 30 noiembrie și 1 decembrie, vor forma, alături de weekendul din 28 și 29 noiembrie, o minivacanță de patru zile.

Pentru salariații care lucrează după programul obișnuit, această configurație a calendarului oferă una dintre cele mai avantajoase oportunități de odihnă din ultimele luni ale anului, fără a fi necesară utilizarea zilelor de concediu.

Ce urmează după minivacanța de 1 Decembrie

După minivacanța de la începutul lunii decembrie, următorul moment important din calendarul zilelor libere va fi reprezentat de sărbătorile de la sfârșit de an. În 2026, prima zi de Crăciun, 25 decembrie, va fi într-o zi de vineri, ceea ce permite prelungirea perioadei de odihnă prin asocierea cu zilele de weekend. Astfel, majoritatea angajaților vor beneficia de trei zile consecutive libere, între 25 și 27 decembrie.

Dreptul la zilele de sărbătoare legală este garantat prin legislația muncii, însă există domenii în care activitatea nu poate fi suspendată. Printre acestea se numără sistemul sanitar, alimentația publică, transporturile și alte servicii esențiale pentru funcționarea societății. În astfel de situații, angajatorii au obligația de a acorda timp liber corespunzător într-o altă perioadă sau, după caz, compensațiile prevăzute de lege.

Editor : C.S.

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