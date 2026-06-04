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Companiile au plătit mai mult pentru salarii și contribuții în primul trimestru din 2026. Cele mai mari avansuri sunt în servicii și IT

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Construcțiile și energia, printre domeniile cu cele mai mari creșteri anuale Ce arată aceste date despre economie

Costul orar al forței de muncă a crescut în primul trimestru din 2026 atât față de finalul anului trecut, cât și comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în servicii administrative, sectorul financiar, hoteluri și restaurante, IT și construcții.

Datele INS arată că, în trimestrul I din 2026, costul orar al forței de muncă ajustat în funcție de numărul zilelor lucrătoare a crescut cu 1,4% față de trimestrul IV din 2025 și cu 3,77% comparativ cu primul trimestru al anului trecut.

Indicatorul măsoară cât cheltuiesc angajatorii, în medie, pentru o oră de muncă prestată de salariați și include atât salariile propriu-zise, cât și costurile indirecte suportate de firme, precum contribuțiile sociale și alte cheltuieli asociate forței de muncă.

Comparativ cu ultimele trei luni din 2025, costurile cu forța de muncă au crescut în majoritatea sectoarelor economice. Cele mai mari avansuri au fost înregistrate în activitățile de servicii administrative și servicii suport, unde costul orar al muncii a crescut cu 6%.

Sectorul intermedierilor financiare și al asigurărilor a înregistrat o creștere de 5,99%, în timp ce hotelurile și restaurantele au consemnat un avans de 5,2%.

Și sectorul informațiilor și comunicațiilor, care include industria IT și telecomunicațiile, a raportat o creștere importantă, de 5,15%.

În schimb, au existat și domenii în care costul cu angajații a scăzut față de trimestrul anterior. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în tranzacțiile imobiliare (-4,26%), transport și depozitare (-3,59%) și în producția și furnizarea de energie electrică și termică (-3,58%).

INS a precizat că, față de trimestrul IV din 2025, cheltuielile directe cu salariile au crescut cu 1,41%, iar cele indirecte, non-salariale, cu 1,32%.

Construcțiile și energia, printre domeniile cu cele mai mari creșteri anuale

Comparativ cu primul trimestru din 2025, costul orar al forței de muncă a crescut în aproape toate activitățile economice analizate.

Cele mai mari majorări au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă, unde costurile au crescut cu 8,1%.

Sectorul construcțiilor a consemnat un avans de 7,43%, în timp ce activitățile profesionale, științifice și tehnice au înregistrat o creștere de 6,4%.

Creșteri importante au fost raportate și în sectorul informațiilor și comunicațiilor (+6,34%) și în industria prelucrătoare (+6,3%).

Pe de altă parte, costul orar al muncii a scăzut în administrația publică (-4,53%) și în învățământ (-4,13%).

Ce arată aceste date despre economie

Creșterea costului forței de muncă indică faptul că firmele plătesc mai mult pentru angajați, fie prin salarii mai mari, fie prin creșterea cheltuielilor indirecte asociate muncii.

Pentru angajați, acest lucru poate însemna venituri mai mari în anumite sectoare, însă pentru companii reprezintă o presiune suplimentară asupra costurilor, mai ales într-un context economic marcat de inflație și încetinirea consumului.

Datele INS arată că în primul trimestru din 2026 componenta cheltuielilor salariale directe a crescut cu 3,78% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile indirecte au avansat cu 3,63%.

Editor : A.D.

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