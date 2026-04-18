Live TV

Gata cu afișele stridente cu paella și bere: războiul Barcelonei cu kitsch-ul turistic de pe La Rambla

Data actualizării: Data publicării:
View of Las Ramblas crowded with people in the day of Sant Jordi
Las Ramblas, Barcelona Foto: Profimedia

Barcelona a declarat război prostului gust pentru a-și recâștiga faimosul bulevard La Rambla din mâinile turismului de masă. După ani de plângeri, municipalitatea impune reguli stricte de design pentru a crea o „zonă de excelență a teraselor”, scrie The Times.

Barcelona va reamenaja terasele restaurantelor de-a lungul bulevardului La Rambla, interzicând afișajele agresive orientate către turiști și impunând reguli stricte de design, ca parte a unui efort mai amplu de a recupera cel mai vizitat bulevard al orașului pentru pietoni.

Planul, prezentat luni de consiliul local, va transforma La Rambla în prima „zonă de excelență a teraselor” din Barcelona, introducând un ghid de stil obligatoriu pentru standardizarea mobilierului, culorilor și dispunerii în zonele de relaxare în aer liber.

Jaume Collboni, primarul orașului, a declarat că reforma face parte dintr-un „efort de a recupera inima orașului”, descriind-o ca pe un „efort titanic” legat de reamenajarea mai amplă a promenadei.

Conform noilor reguli, terasele vor fi reduse la maximum 322 de mese — cu aproximativ 16% mai puține decât în prezent — eliberând în același timp cu aproximativ 33% mai mult spațiu pentru pietoni printr-o dispunere mai compactă.

Vedere asupra centrului istoric cu Las Ramblas, La Rambla, Barcelona, Catalonia, Spania, Foto: Profimedia

Schimbările vin în urma unor ani de plângeri din partea locuitorilor, care susțineau că anumite porțiuni din La Rambla au devenit supraaglomerate și dominate de ceea ce criticii descriu ca fiind afaceri de calitate inferioară, orientate către turiști.

Noul model va impune un aspect uniform: umbrelele de soare trebuie să aibă aceeași înălțime și culoare, iar restaurantele vor fi limitate la un număr redus de modele aprobate de mese și scaune în tonuri neutre — inclusiv bej și nuanțe delicate de gri.

Publicitatea pe mobilier va fi interzisă, fiind permisă doar afișarea numelui localului. Autoritățile municipale intenționează, de asemenea, să elimine practicile asociate turismului de masă, inclusiv panourile cu meniuri amplasate în mijlocul trotuarului, vitrinele supradimensionate cu băuturi și utilizarea personalului pentru a atrage clienți — activități care, deși adesea tolerate neoficial, nu au fost niciodată autorizate în mod oficial.

Reformele au fost convenite după luni de negocieri cu grupul industrial Gremi de Restauració de Barcelona și cu Amics de la Rambla, reflectând un compromis între interesele comerciale și eforturile de restaurare a spațiului public.
„Aceasta va fi prima zonă de excelență a teraselor din oraș, dar nu singura”, a spus Collboni, sugerând că modelul ar putea fi extins și la alte bulevarde centrale.

Reorganizarea face parte dintr-un proiect mai amplu de reamenajare care vizează extinderea spațiului pietonal și îmbunătățirea mobilității de-a lungul bulevardului, unde aglomerația poate bloca aproape complet circulația pietonilor.
Terasele se vor întoarce treptat pe banda centrală a La Rambla începând din această vară, pe măsură ce lucrările de construcție avansează, implementarea completă fiind preconizată pentru începutul anului viitor.

Inițiativa marchează una dintre cele mai vizibile încercări ale Barcelonei de a restabili echilibrul în centrul său istoric între rezidenți și vizitatori, după ani de tensiuni legate de impactul turismului asupra spațiului public.

„Reamenajarea bulevardului La Rambla este o intervenție strategică pentru a recupera inima orașului și a reda acest spațiu emblematic locuitorilor din Barcelona”, a declarat Collboni. „Ne angajăm să creăm o Rambla mai primitoare, cu o prezență mai marcantă a pietonilor și mai puțin trafic, dar proiectul nostru merge dincolo de aspectul superficial.”

El a adăugat că proiectul include promovarea și dinamizarea instituțiilor culturale de-a lungul întregului bulevard.

„Vom acorda o atenție deosebită esteticii acestor terase, cu un design distinctiv, realizat în Barcelona, și cu angajamentul sectorului și al societății civile de a sprijini acest proces”, a spus el. „În același timp, am început deja reorganizarea elementelor care alcătuiesc patrimoniul și valoarea emblematică a La Rambla: tarabele cu flori, chioșcurile și toate acele elemente urbane și intangibile care fac parte din identitatea sa.

„În cele din urmă, lucrăm pentru a construi o Rambla autentică, fidelă esenței sale și deschisă către lume: un spațiu care să redevină o sursă de mândrie pentru locuitorii Barcelonei.”

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
sistem patriot
5
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Digi Sport
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
faza de joc din meciul atletico - barcelona
Champions League: Atletico și PSG s-au calificat în semifinale după ce au eliminat Barcelona, respectiv Liverpool
Intalnire CiprianCiucu HORECA terase Bucuresti
Ciprian Ciucu, întâlnire cu patroni din HORECA pe tema teraselor din București: „Venim cu regulamentul cât de curând”
faza de joc din meciul barcelona - atletico madrid
Atletico Madrid a învins Barcelona pe Camp Nou, cu Istvan Kovacs la centru. PSG, victorioasă cu Liverpool
plaje spania barcelona
Spania îşi pierde plajele: oraşele de coastă caută soluţii pentru eroziunea nisipului
soare meteo vreme bucuresti centru vechi terase
Primăria Capitalei verifică terasele ilegale din centrul Bucureștiului. 15 dispoziții de desființare au fost deja semnate
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de...
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Focuri de armă, în timp ce...
simion georgescu 2
George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la...
Dario Amodei / Donald Trump
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, înainte de „Momentul adevărului”: Este evident că, așa cum suntem acum, lucrurile nu mai pot continua
Nicuşor Dan lansează o consultare largă cu privire la locul, rolul şi priorităţile României în Uniunea Europeană
Proaspăt intrat în grațiile lui Trump, Lukașenko spune că liderul american este „vremelnic” și „nu va realiza nimic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Fanatik.ro
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Oana Pellea, revoltată după ce imaginea tatălui ei a fost folosită fără drept: „Păcat este că profitați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
Semnalul de alarmă tras de salvamontiști după ce șerpii sunt tot mai des întâlniți pe munte. Simptomele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...