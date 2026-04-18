Gata cu afișele stridente cu paella și bere: războiul Barcelonei cu kitsch-ul turistic de pe La Rambla

Barcelona a declarat război prostului gust pentru a-și recâștiga faimosul bulevard La Rambla din mâinile turismului de masă. După ani de plângeri, municipalitatea impune reguli stricte de design pentru a crea o „zonă de excelență a teraselor”, scrie The Times.

Barcelona va reamenaja terasele restaurantelor de-a lungul bulevardului La Rambla, interzicând afișajele agresive orientate către turiști și impunând reguli stricte de design, ca parte a unui efort mai amplu de a recupera cel mai vizitat bulevard al orașului pentru pietoni.

Planul, prezentat luni de consiliul local, va transforma La Rambla în prima „zonă de excelență a teraselor” din Barcelona, introducând un ghid de stil obligatoriu pentru standardizarea mobilierului, culorilor și dispunerii în zonele de relaxare în aer liber.

Jaume Collboni, primarul orașului, a declarat că reforma face parte dintr-un „efort de a recupera inima orașului”, descriind-o ca pe un „efort titanic” legat de reamenajarea mai amplă a promenadei.

Conform noilor reguli, terasele vor fi reduse la maximum 322 de mese — cu aproximativ 16% mai puține decât în prezent — eliberând în același timp cu aproximativ 33% mai mult spațiu pentru pietoni printr-o dispunere mai compactă.

Schimbările vin în urma unor ani de plângeri din partea locuitorilor, care susțineau că anumite porțiuni din La Rambla au devenit supraaglomerate și dominate de ceea ce criticii descriu ca fiind afaceri de calitate inferioară, orientate către turiști.

Noul model va impune un aspect uniform: umbrelele de soare trebuie să aibă aceeași înălțime și culoare, iar restaurantele vor fi limitate la un număr redus de modele aprobate de mese și scaune în tonuri neutre — inclusiv bej și nuanțe delicate de gri.

Publicitatea pe mobilier va fi interzisă, fiind permisă doar afișarea numelui localului. Autoritățile municipale intenționează, de asemenea, să elimine practicile asociate turismului de masă, inclusiv panourile cu meniuri amplasate în mijlocul trotuarului, vitrinele supradimensionate cu băuturi și utilizarea personalului pentru a atrage clienți — activități care, deși adesea tolerate neoficial, nu au fost niciodată autorizate în mod oficial.

Reformele au fost convenite după luni de negocieri cu grupul industrial Gremi de Restauració de Barcelona și cu Amics de la Rambla, reflectând un compromis între interesele comerciale și eforturile de restaurare a spațiului public.

„Aceasta va fi prima zonă de excelență a teraselor din oraș, dar nu singura”, a spus Collboni, sugerând că modelul ar putea fi extins și la alte bulevarde centrale.

Reorganizarea face parte dintr-un proiect mai amplu de reamenajare care vizează extinderea spațiului pietonal și îmbunătățirea mobilității de-a lungul bulevardului, unde aglomerația poate bloca aproape complet circulația pietonilor.

Terasele se vor întoarce treptat pe banda centrală a La Rambla începând din această vară, pe măsură ce lucrările de construcție avansează, implementarea completă fiind preconizată pentru începutul anului viitor.

Inițiativa marchează una dintre cele mai vizibile încercări ale Barcelonei de a restabili echilibrul în centrul său istoric între rezidenți și vizitatori, după ani de tensiuni legate de impactul turismului asupra spațiului public.

„Reamenajarea bulevardului La Rambla este o intervenție strategică pentru a recupera inima orașului și a reda acest spațiu emblematic locuitorilor din Barcelona”, a declarat Collboni. „Ne angajăm să creăm o Rambla mai primitoare, cu o prezență mai marcantă a pietonilor și mai puțin trafic, dar proiectul nostru merge dincolo de aspectul superficial.”

El a adăugat că proiectul include promovarea și dinamizarea instituțiilor culturale de-a lungul întregului bulevard.

„Vom acorda o atenție deosebită esteticii acestor terase, cu un design distinctiv, realizat în Barcelona, și cu angajamentul sectorului și al societății civile de a sprijini acest proces”, a spus el. „În același timp, am început deja reorganizarea elementelor care alcătuiesc patrimoniul și valoarea emblematică a La Rambla: tarabele cu flori, chioșcurile și toate acele elemente urbane și intangibile care fac parte din identitatea sa.

„În cele din urmă, lucrăm pentru a construi o Rambla autentică, fidelă esenței sale și deschisă către lume: un spațiu care să redevină o sursă de mândrie pentru locuitorii Barcelonei.”

