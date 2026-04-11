Ciprian Ciucu, întâlnire cu patroni din HORECA pe tema teraselor din București: „Venim cu regulamentul cât de curând”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai unor companii din domeniul ospitalităţii cu o cifră de afaceri de peste 600 milioane de euro. Tema abordată a vizat păstrarea teraselor deschise doar în timpul sezonului sau pe tot parcursul anului. Potrivit Primăriei Capitalei, oamenii de afaceri din industria HORECA au prezentat „modele de bune practici de la Paris, Viena şi alte oraşe europene”, menţionând că vor „să funcţioneze legal, să respecte domeniul public şi să nu construiască fără autorizaţie, aşa cum ştim că s-a întâmplat ani la rând”. „Vor un cadru bine pus la punct pe care-l lucrăm împreună cu ei”, informează Primăria Capitalei (PMB).

„Terasele să fie sezoniere sau deschise pe tot parcursul anului? Acum, legal sunt din aprilie-mai până în octombrie. Dar cei din industria HoReCa vor să aveţi parte de acest spaţiu indiferent de anotimp”, scrie sursa citată într-o postare pe Facebook.

Potrivit PMB, primarul general Ciprian Ciucu s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanţi ai HORA, care reprezintă interesele a 150 companii din domeniul ospitalităţii, cu o cifră de afaceri de peste 600 milioane de euro.

„Aceştia au venit cu modele de bune practici de la Paris, Viena şi alte oraşe europene. Vor să funcţioneze legal, să respecte domeniul public şi să nu construiască fără autorizaţie, aşa cum ştim că s-a întâmplat ani la rând. Vor un cadru bine pus la punct pe care-l lucrăm împreună cu ei”, menţionează sursa citată.

Aceeaşi sursă precizează că edilul Capitalei „susţine locurile de muncă din industrie, atragerea de turişti”, locuri unde oamenii să petreacă „timp de calitate”, dar susţine, deopotrivă, „şi regenerarea urbană”, „integrarea afacerilor într-un cadru civilizat”.

„Le suntem parteneri! Venim cu regulamentul cât de curând. Iar cei din breaslă îl vor respecta. Împreună punem Bucureştiul la punct”, adaugă sursa citată.

