Pentru cei din vestul țării, a devenit o tradiție să treacă granița în Ungaria, pentru ștranduri.

Primele zile din an i-au găsit pe mulți dintre români în vacanțe, peste hotare. Pentru cei din vestul țării, a devenit o tradiție să treacă granița în Ungaria, pentru ștranduri, mai ales de când cu aderarea României la Schengen. În Mako, de pildă, opt din 10 turiști din această perioadă sunt români. Ca să le vină în sprijin, hotelierii și-au adaptat serviciile și au meniuri în limba română sau chiar angajați care vorbesc românește.

În Mako, oraș din Ungaria situat la doar 25 de kilometri de graniță, româna a devenit a doua limbă vorbită, în aceste zile. An de an, după Revelion, bazinele sunt pline de turiști români.

„E aproape de România și am zis că e o variantă perfectă pentru a petrece anul nou. Ne place foarte mult!”, spun două tinere românce.

„Venim des aici pentru relaxare, apă, masaj, tobogane, mâncare bună, apă termală”, rezumă, în câteva cuvinte, un alt turist român.

„Mi-am făcut niște prieteni și m-am jucat cu mingea. Foarte mult îmi place aici! E apa caldă, te poți relaxa și poți și să te joci”, spun încântat un băiețel.

Alții au descoperit de curând destinația de dincolo de graniță.

„E prima data când venim aici, e super faină atmosfera! E perfectă alegerea pentru începutul anului”, sunt de părere doi tineri veniți din Cluj.

În restaurante, turiștii găsesc de la gulaș de vită până la sarmale, cu etichete inclusiv în limba română, sau angajați care vorbesc românește.

„Bună ziua! Aș dori, dacă se poate, un gulaș de vită și o porție de cartofi prăjiți!”, cere, la restaurant, un tânăr în limba română.

„E scris în limba română peste tot, inclusiv la intrare, vorbim de informații specifice pentru ștrand, la mâncare, la băuturi, peste tot”, spune încântat tânărul.

„Vizitatorii români joacă un rol important în viața băilor. Cu bucurie privim cum, an de an, tot mai mulți ne vizitează și aleg, pentru relaxare, băile noastre și de dincolo de frontieră. Perioada aceasta de Sărbători e foarte îndrăgită în rândul vizitatorilor români”, a declarat pentru Digi24, Papp Lilla, reprezentanta ștrandului.

Un bilet la ștrand costă 55 de lei pentru adulți, respectiv 42 de lei pentru elevi, studenți și pensionari. Accesul la saune, ședințe de masaj sau tobogane se plătește separat. Cazarea în pensiunile din Mako, Ungaria, începe de la 50 de euro pe noapte pentru două persoane.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

