Live TV

Țările UE, declaraţie comună la care Ungaria nu a subscris: Restaurarea democraţiei în Venezuela trebuie să respecte voinţa poporului

Data actualizării: Data publicării:
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Principiile dreptului internaţional trebuie susţinute în Venezuela, iar voinţa poporului acestei ţări trebuie respectată, a transmis duminică Uniunea Europeană, într-o declaraţie susţinută de toţi membrii blocului, cu excepţia Ungariei, relatează Reuters.

SUA au atacat Venezuela sâmbătă şi l-au destituit pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere, într-o operaţiune desfăşurată peste noapte, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989.

„UE reaminteşte că, în toate circumstanţele, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate. Membrii Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite au o responsabilitate specială în respectarea acestor principii, ca pilon al arhitecturii de securitate internaţională”, a declarat Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, într-o declaraţie susţinută de 26 dintre cele 27 de state membre ale UE.

Declaraţia comună a solicitat tuturor părţilor să dea dovadă de reţinere pentru a asigura o soluţie paşnică.

UE este de acord că Maduro nu are legitimitate democratică şi solicită o tranziţie către democraţie determinată de voinţa poporului venezuelean. „Respectarea voinţei poporului venezuelean rămâne singura cale pentru Venezuela de a restabili democraţia şi de a rezolva criza actuală”, se arată în declaraţie.

Aceasta adaugă că UE împărtăşeşte prioritatea combaterii crimei organizate şi a traficului de droguri. Astfel de provocări trebuie abordate „prin cooperare susţinută, cu respectarea deplină a dreptului internaţional şi a principiilor integrităţii teritoriale şi suveranităţii”, menţionează declaraţia.

Nicolas Maduro se află într-un centru de detenţie din New York, aşteptând să compară, luni, în faţa instanţei pentru acuzaţii legate de droguri. Maduro a fost pus sub acuzare în 2020 în SUA pentru conspiraţie legată de narcoterorism. El a negat întotdeauna orice implicare în activităţi criminale.

UE este în contact strâns cu Statele Unite şi alţi parteneri, menţionează declaraţia comună.

Un purtător de cuvânt al Reprezentanţei Ungariei la UE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la motivul pentru care nu a semnat declaraţia, precizează Reuters. Liderul maghiar Viktor Orban este însă unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai lui Donald Trump din Europa.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
3
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
photo-collage.png (32)
5
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
Digi Sport
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marco rubio profimedia
Ar putea fi Cuba următoarea țintă a SUA după Venezuela? Marco Rubio descrie guvernul cubanez drept „o problemă uriaşă”
Military patrol
Gherilele columbiene au transmis că sunt gata să lupte împotriva SUA, după capturarea lui Nicolás Maduro
Delcy Rodriguez sustine un discurs
Preşedinta Rodriguez „va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce trebuie”, avertizează Trump
oameni care se bucura in venezuela
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Armata Venezuelei a recunoscut-o pe Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, după capturarea lui Nicolás Maduro
Recomandările redacţiei
tribut pt victimele Le Constellation bar - Crans Montana
Românul de 18 ani, mort în incendiul care a devastat barul elvețian...
judecatori ccr
Doi judecători CCR, contestați în instanță. Ce implicații ar avea o...
concediu medical-gettyimages
Ministrul Sănătăţii, despre decizia de a nu mai plăti prima zi de...
vreme, meteo, ger
Urmează două zile cu ninsori și viscol, anunță meteorologii. Cum va...
Ultimele știri
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Dezastrul Titanic, recreat cu realitatea virtuală: De ce sunt oamenii atrași să retrăiască momentul scufundării legendarei nave
Arheologii dezvăluie fresce „cu detalii și culori extraordinare” și patru noi camere într-o vilă romană de lângă Pompeii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. NU se mai găsește în magazine!
Fanatik.ro
Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud – Camerun: „Știu că Ngezana a luat galben!”...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să...
balena sei
Virus mortal, detectat în respirația balenelor din Arctica cu ajutorul dronelor. Explicația pentru eșuările...
Playtech
Nicolas Maduro a fost dus în închisoarea de care se teme orice deținut. De ce este numită „Iadul pe Pământ”
Digi FM
Par mai degrabă surori. Eleganta și senzuala Miley Cyrus a făcut furori la Palm Springs. Mama i-a fost...
Digi Sport
Au ”explodat” vânzările! Ce a urmat după fotografia postată de Donald Trump cu Nicolas Maduro e complet...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
Adevarul
Bradul de Crăciun din Drăgășani, furat din cimitir. Familia care l-a plantat a fost șocată să-l vadă în Ajun...
Newsweek
Pensie crescută la 8.100 lei după ce instanta i-a crescut punctajele cu 50%. A muncit un număr mic de ani
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...