Țările UE, declaraţie comună la care Ungaria nu a subscris: Restaurarea democraţiei în Venezuela trebuie să respecte voinţa poporului

Principiile dreptului internaţional trebuie susţinute în Venezuela, iar voinţa poporului acestei ţări trebuie respectată, a transmis duminică Uniunea Europeană, într-o declaraţie susţinută de toţi membrii blocului, cu excepţia Ungariei, relatează Reuters.

SUA au atacat Venezuela sâmbătă şi l-au destituit pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere, într-o operaţiune desfăşurată peste noapte, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989.

„UE reaminteşte că, în toate circumstanţele, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate. Membrii Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite au o responsabilitate specială în respectarea acestor principii, ca pilon al arhitecturii de securitate internaţională”, a declarat Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, într-o declaraţie susţinută de 26 dintre cele 27 de state membre ale UE.

Declaraţia comună a solicitat tuturor părţilor să dea dovadă de reţinere pentru a asigura o soluţie paşnică.

UE este de acord că Maduro nu are legitimitate democratică şi solicită o tranziţie către democraţie determinată de voinţa poporului venezuelean. „Respectarea voinţei poporului venezuelean rămâne singura cale pentru Venezuela de a restabili democraţia şi de a rezolva criza actuală”, se arată în declaraţie.

Aceasta adaugă că UE împărtăşeşte prioritatea combaterii crimei organizate şi a traficului de droguri. Astfel de provocări trebuie abordate „prin cooperare susţinută, cu respectarea deplină a dreptului internaţional şi a principiilor integrităţii teritoriale şi suveranităţii”, menţionează declaraţia.

Nicolas Maduro se află într-un centru de detenţie din New York, aşteptând să compară, luni, în faţa instanţei pentru acuzaţii legate de droguri. Maduro a fost pus sub acuzare în 2020 în SUA pentru conspiraţie legată de narcoterorism. El a negat întotdeauna orice implicare în activităţi criminale.

UE este în contact strâns cu Statele Unite şi alţi parteneri, menţionează declaraţia comună.

Un purtător de cuvânt al Reprezentanţei Ungariei la UE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la motivul pentru care nu a semnat declaraţia, precizează Reuters. Liderul maghiar Viktor Orban este însă unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai lui Donald Trump din Europa.

Editor : Liviu Cojan