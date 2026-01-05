Un bărbat a vrut să intre în România cu o mașină de 32.000 de euro, dar a rămas fără ea

Un șofer de 52 de ani a vrut să intre în România, pe la Vama Sculeni, cu o mașină în valoare de 162.000 de lei (aproape 32.000 de euro), dar a rămas fără ea, deoarece apărea în bazele de date ca fiind furată din Franța.

Incidentul a avut loc în 2 ianuarie, în jurul orei 10.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. Acolo s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a intra în țară un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 52 de ani, la volanul unui autoturism, arată un comunicat al Poliției de Frontieră.

Foto: Poliția de Frontieră

Polițiștii au făcut verificări suplimentare și au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Franța.

Bărbatul a spus că a cumpărat recent autoturismul și că nu are cunoștință despre faptul că acesta ar fi furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare totală de 162.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor, se mai arată în comunicat.

