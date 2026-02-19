Live TV

Administraţia Trump extinde puterile ICE pentru a reţine refugiaţi legali

Data actualizării: Data publicării:
agenti ICE politie police ICE
Foto: Getty Images
Din articol
Schimbare față de politica din 2010 Critici din partea organizațiilor pentru refugiați Creștere a numărului de persoane reținute

Administraţia Donald Trump a oferit ofiţerilor de imigraţie prerogative extinse pentru a-i reţine pe refugiaţii legali care aşteaptă un card verde, pentru a se asigura că aceştia sunt „reverificaţi”, potrivit unui memorandum guvernamental.

Într-un document datat 18 februarie şi depus la o instanţă federală, Departamentul de Securitate Internă al SUA precizează că refugiaţii trebuie să revină în custodia guvernului pentru „inspecţie şi examinare” la un an după admiterea lor în SUA, scrie Reuters preluată de Agerpres.

„Această cerinţă de a reţine şi a inspecta asigură că refugiaţii sunt reverificaţi după un an, aliniază verificarea post-admisie cu cea aplicată altor solicitanţi şi promovează siguranţa publică”, precizează un memorandum.

Citește și: În ultimele patru luni, peste 4.400 de hotărâri judecătorești au constatat că administrația Trump reține ilegal imigranții

Schimbare față de politica din 2010

Conform legislaţiei americane, refugiaţii trebuie să solicite statutul de rezident permanent legal la un an de la sosirea în ţară. Noua prevedere le permite autorităţilor de imigrare să îi reţină pe durata procesului de reinspecţie.

Măsura marchează o schimbare faţă de un memorandum din 2010, care stipula că neobţinerea statutului de rezident permanent nu reprezintă un „temei” pentru expulzare şi nici un „temei adecvat” pentru detenţie.

Departamentul de Securitate Internă nu a răspuns solicitării de comentarii din partea Reuters în afara programului de lucru.

Citește și: Peste 120 de români, pe lista Departamentului de Imigrare și Control Vamal al SUA

Critici din partea organizațiilor pentru refugiați

Decizia a atras reacţii critice din partea organizaţiilor pentru drepturile refugiaţilor.

Preşedintele organizaţiei AfghanEvac, Shawn VanDiver, a descris directiva drept „o inversare iresponsabilă a unei politici îndelungate” şi a afirmat că aceasta „încalcă încrederea oamenilor pe care Statele Unite i-au admis legal şi le-au promis protecţie”.

La rândul său, HIAS, cunoscută anterior ca Hebrew Immigrant Aid Society, a transmis că „această măsură va provoca daune grave pentru mii de persoane care au fost primite în Statele Unite după ce au fugit de violenţă şi persecutare”.

Creștere a numărului de persoane reținute

Sub administraţia Trump, numărul persoanelor deţinute de ICE a ajuns la aproximativ 68.000 în această lună, în creştere cu circa 75% faţă de momentul în care liderul republican a revenit la Casa Albă anul trecut.

Agenda strictă în materie de imigraţie a fost un element central al campaniei care l-a readus pe Donald Trump la putere în 2024.

Citește și: Cazul Martinez. Probe video arată că agenții ICE au provocat accidentul. „Am tras cinci focuri de armă şi ea avea şapte găuri”

În ianuarie, judecătorul federal John Tunheim din Minneapolis a blocat temporar o politică a administraţiei Trump care viza aproximativ 5.600 de refugiaţi legali din Minnesota aflaţi în aşteptarea cardurilor verzi. Magistratul a apreciat, într-o decizie scrisă, că agenţii federali au încălcat probabil mai multe statute prin arestarea unor refugiaţi pentru a-i supune unui control suplimentar.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
putin
2
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
5
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
Putin denunţă sancţiunile americane împotriva Cubei: „Nu vom accepta aşa ceva”
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Armata SUA e pregătită să atace Iranul încă din acest weekend: „Există motive pentru a justifica o astfel de operațiune”
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Nicuşor Dan participă azi la Consiliul pentru Pace de la Washington. Care este agenda întâlnirii convocate de Trump
F-35I Israel
Avioanele F-35I ale Israelului au fost trecute în „modul bestie”, fară afectarea capacității stealth
Vladimir Putin și Donald Trump
Cum încearcă Putin să-l corupă pe Trump pentru a scăpa de sancțiuni: „Toți vor câștiga mulți bani” (The Economist)
Recomandările redacţiei
pomi cu zapada
Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna...
F-16 România
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit...
politia masina noaptea 2
Chirii fictive la prețuri mici în București. Doi suspecți, acuzați că...
acoperis prahova IGSU
Un bărbat a fost prins sub acoperișul prăbușit al unei anexe din...
Ultimele știri
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoarea pe viaţă pentru că a decretat legea marţială în decembrie 2024
Polonia menține încă trei luni zona de excludere de-a lungul frontierei pentru a opri trecerile ilegale din Belarus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Alertă de fraudă pe WhatsApp: ”Îmi împrumuți 2000 de lei până diseară?” Reprezentanta unui cunoscut ONG a...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Fostul star a lui Liverpool și al naționalei Angliei, abuzat sexual în tinerețe! Mărturie tulburătoare: ”Dacă...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...