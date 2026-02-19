Administraţia Trump extinde puterile ICE pentru a reţine refugiaţi legali

Administraţia Donald Trump a oferit ofiţerilor de imigraţie prerogative extinse pentru a-i reţine pe refugiaţii legali care aşteaptă un card verde, pentru a se asigura că aceştia sunt „reverificaţi”, potrivit unui memorandum guvernamental.

Într-un document datat 18 februarie şi depus la o instanţă federală, Departamentul de Securitate Internă al SUA precizează că refugiaţii trebuie să revină în custodia guvernului pentru „inspecţie şi examinare” la un an după admiterea lor în SUA, scrie Reuters preluată de Agerpres.

„Această cerinţă de a reţine şi a inspecta asigură că refugiaţii sunt reverificaţi după un an, aliniază verificarea post-admisie cu cea aplicată altor solicitanţi şi promovează siguranţa publică”, precizează un memorandum.

Citește și: În ultimele patru luni, peste 4.400 de hotărâri judecătorești au constatat că administrația Trump reține ilegal imigranții

Schimbare față de politica din 2010

Conform legislaţiei americane, refugiaţii trebuie să solicite statutul de rezident permanent legal la un an de la sosirea în ţară. Noua prevedere le permite autorităţilor de imigrare să îi reţină pe durata procesului de reinspecţie.

Măsura marchează o schimbare faţă de un memorandum din 2010, care stipula că neobţinerea statutului de rezident permanent nu reprezintă un „temei” pentru expulzare şi nici un „temei adecvat” pentru detenţie.

Departamentul de Securitate Internă nu a răspuns solicitării de comentarii din partea Reuters în afara programului de lucru.

Citește și: Peste 120 de români, pe lista Departamentului de Imigrare și Control Vamal al SUA

Critici din partea organizațiilor pentru refugiați

Decizia a atras reacţii critice din partea organizaţiilor pentru drepturile refugiaţilor.

Preşedintele organizaţiei AfghanEvac, Shawn VanDiver, a descris directiva drept „o inversare iresponsabilă a unei politici îndelungate” şi a afirmat că aceasta „încalcă încrederea oamenilor pe care Statele Unite i-au admis legal şi le-au promis protecţie”.

La rândul său, HIAS, cunoscută anterior ca Hebrew Immigrant Aid Society, a transmis că „această măsură va provoca daune grave pentru mii de persoane care au fost primite în Statele Unite după ce au fugit de violenţă şi persecutare”.

Creștere a numărului de persoane reținute

Sub administraţia Trump, numărul persoanelor deţinute de ICE a ajuns la aproximativ 68.000 în această lună, în creştere cu circa 75% faţă de momentul în care liderul republican a revenit la Casa Albă anul trecut.

Agenda strictă în materie de imigraţie a fost un element central al campaniei care l-a readus pe Donald Trump la putere în 2024.

Citește și: Cazul Martinez. Probe video arată că agenții ICE au provocat accidentul. „Am tras cinci focuri de armă şi ea avea şapte găuri”

În ianuarie, judecătorul federal John Tunheim din Minneapolis a blocat temporar o politică a administraţiei Trump care viza aproximativ 5.600 de refugiaţi legali din Minnesota aflaţi în aşteptarea cardurilor verzi. Magistratul a apreciat, într-o decizie scrisă, că agenţii federali au încălcat probabil mai multe statute prin arestarea unor refugiaţi pentru a-i supune unui control suplimentar.

Editor : Ana Petrescu