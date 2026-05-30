Cod galben de vânt în mare parte de ţară. Până când este valabilă avertizarea

Cea mai mare parte a ţării se află sâmbătă sub atenţionare Cod galben de vânt, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Vântul va avea intensificări în Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei şi cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Avertizarea Cod galben de vânt este valabilă până sâmbătă seară, la ora 21:00.

La Bucureşti, vremea se va încălzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări (rafale în jurul a 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

