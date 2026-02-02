Live TV

Kremlinul anunță noi negocieri cu Ucraina și SUA la Abu Dhabi. Când va avea loc întâlnirea

Dmitri Peskov.
Dmitri Peskov.

A doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va începe miercuri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, a anunţat Kremlinul luni.

„Într-adevăr, a doua rundă va avea loc miercuri şi joi la Abu Dhabi”, a anunţat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt prezidenţial, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Peskov a explicat că întâlnirea trilaterală programată pentru duminică a fost amânată deoarece cele trei părţi trebuiau să „îşi coordoneze programul”.

Amânarea a venit după ce s-a aflat că negociatorul-şef al SUA, Steve Witkoff, nu va călători la Abu Dhabi.

Purtătorul de cuvânt a confirmat, de asemenea, că trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai SUA în Florida în weekend, dar discuţiile s-au concentrat pe probleme economice.

Duminică, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că următoarele discuţii trilaterale vor avea loc pe 4 şi 5 februarie.

„Ucraina este pregătită pentru discuţii substanţiale şi suntem interesaţi să ne asigurăm că rezultatul ne apropie de un sfârşit real şi demn al războiului”, a scris el pe reţelele de socializare.

Potrivit celor trei părţi, prima rundă a fost constructivă, dar principalele puncte de blocaj rămân problema teritorială şi controlul centralei nucleare Zaporojie.

Prin urmare, Zelenski a subliniat că singura cale de ieşire din acest impas este o întâlnire faţă în faţă cu şeful Kremlinului, Vladimir Putin, care şi-a reiterat invitaţia adresată omologului său ucrainean de a veni la Moscova pentru a discuta despre pace în Ucraina, o ofertă pe care Zelenski o refuză.

De asemenea, la Abu Dhabi s-a discutat un armistiţiu energetic, pe care Rusia l-ar fi menţinut doar până duminică, 1 februarie, după cum a informat Kievul luni.

