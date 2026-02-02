Live TV

AUR anunță un proiect de lege pentru eliminarea impozitului pe prima locuință

Data publicării:
AUR sigla
Foto: partidulaur.ro

Partidul AUR a anunțat că va depune în Parlament, în zilele următoare, un proiect legislativ privind eliminarea impozitării primei locuințe, Alianța pentru Unirea Românilor susține că dreptul la o casă nu trebuie tratat ca un lux, într-un context economic marcat de inflație ridicată și creșterea poverii fiscale.

Formațiunea a prezentat, luni, prioritățile legislative pentru actuala sesiune menite să corecteze nedreptăți grave și să protejeze românii într-un context economic tot mai dificil, marcat de inflație ridicată și creșterea poverii fiscale, arată comunicatul de presă al AUR.

Printre prioritățile AUR se numără indexarea pensiilor și a alocațiilor cu rata reală a inflației, astfel încât veniturile celor mai vulnerabili români să nu mai fie erodate de scumpiri. Statul nu poate cere sacrificii de la pensionari și copii, în timp ce refuză să coreleze drepturile acestora cu realitatea economică.

De asemenea, AUR a anunțat corectarea nedreptăților făcute persoanelor cu dizabilități, categorie grav afectată de majorarea taxelor și impozitelor, concomitent cu reducerea sau restrângerea unor drepturi. „Este inacceptabil ca statul să pună presiune fiscală suplimentară exact pe cei care au cea mai mare nevoie de protecție și sprijin”, consideră formațiunea politică.

Un proiect aflat în lucru, care va fi depus în zilele următoare, privește eliminarea impozitării primei locuințe. AUR consideră că dreptul la o locuință nu trebuie tratat ca un lux, iar românii care dețin o singură casă sau un singur apartament nu ar trebui impozitați pentru nevoia elementară de a avea un acoperiș deasupra capului.

Propunerea AUR este clară: „prima locuință să fie scutită de impozit, iar impozitarea să fie aplicată de la a doua, a treia proprietate și mai departe, acolo unde vorbim despre acumulare patrimonială, nu despre necesitate”.

„Acest model funcționează deja în alte state europene”, consideră partidul condus de George Simion.

„Statul român trebuie să înceteze să trateze cetățeanul ca pe o sursă infinită de taxe. A avea o locuință nu este un privilegiu, ci o condiție de bază pentru o viață demnă. Impozitarea agresivă a locuințelor este o nedreptate care trebuie corectată”, a conchis sursa menționată.

