femeie frig primavara vreme rece
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Primăvara începe să-și intre în drepturi cu pași mărunți. Începutul săptămânii aduce o creștere ușoară a temperaturilor, în special în partea de vest-sud-vest a țării, unde maximele vor atinge 12 - 13 grade Celsius, cele mai ridicate valorii find estimate în sud-vest. În contrast, în București, maxima zilei de mâine se va situa în jurul a 2 - 4 grade, a anunțat duminică Elena Mateescu, director general al ANM, la Digi24.

„Practic, debutul săptămânii va fi caracterizat de valori termice ușor în creștere, mai ales în partea de vest-sud-vest a țării, acolo unde temperaturile la nivelul maximelor vor atinge chiar valori de 12-13°, cu cele mai ridicate în sud-vest.

În București vorbim mâine, de pildă, de o maximă în jurul a 2-4°. Practic, în zonele din sud-estul țării, acolo unde încă stratul de zăpadă va fi prezent, încălzirea se va resimți de-abia din a doua parte a săptămânii, pentru că, de la debutul săptămânii, cu 2-4° de pildă, în Capitală, spre finalul acesteia sau cel puțin începând din a doua parte a săptămânii, vom conta pe valori de 6-7°C”, a transmis șefa ANM.

Totuși, Elena Mateescu a precizat că sunt posibile precipitații sub formă de ninsoare, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, unde se poate depune un strat nou de zăpadă.

„Vor mai fi posibile precipitații sub formă de ninsoare, mai ales la altitudini mai mari de 1.500m, cu strat nou de 10-15 cm, cantități de apă de 10-15l/m² și, în același timp, și intensificări ale vântului de 80-85km/h la altitudini mai mari de 1.700m. Practic, elementul meteorologic pentru săptămâna viitoare va fi de interes regimul de temperaturi, cu mici variații de la o zi la alta și în creștere, dar în același timp și precipitațiile, așa cum menționam, la altitudini mai mari, predominant sub formă de ninsoare. În restul țării nu excludem să consemnăm și precipitații sub formă de ploaie, în cantități de 10-15l/m.

Nu excludem ca, cel puțin în prima lună de primăvară, fiind o lună de tranziție și, prin excepție, o lună capricioasă, să nu mai avem posibil și mici episoade în care temperaturile mai ridicate, deci perioade cu vreme mai caldă, să fie întrerupte brusc, pe durată scurtă, și de perioade în care temperaturile să caracterizeze mai degrabă o vreme de iarnă. Sigur că statistica ultimilor ani ne-a confirmat această evoluție, astfel încât chiar și în luna martie și chiar la mijlocul lunii aprilie am avut episoade cu fenomene de iarnă.

Să ne bucurăm, practic, de ceea ce urmează la finalul acestei luni februarie și care încheie iarna 2025-2026 și pentru primele zile practic din luna martie, pentru că, așa cum arată datele, la acest moment, 1 martie calendaristic va fi caracterizat și o vreme cu temperaturi care, în bună parte din țară, va aduce valori de până la 16-17° mai ridicate în jumătatea de vest a țării, așa cum arată de altfel și estimările”, a mai anunțat directorul general al ANM.

Vremea se încălzește, dar vin ploile. Zonele în care meteorologii se mai așteaptă la ninsori

