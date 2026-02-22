Vremea se încălzește, dar vin ploile. Zonele în care meteorologii se mai așteaptă la ninsori

Vremea se încălzește, dar apar ploile în nordul, vestul și centrul țării, anunță meteorologii. La mijlocul săptămânii se vor înregistra chiar și 14 grade Celsius. Schimbarea vine după un nou episod de ninsori și viscol, care a afectat jumătate de țară.

„Începe un proces de ameliorare a vremii, categoric, pentru că săptămâna viitoare așteptăm un proces semnificativ de încălzire a vremii”, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM.

„Vor fi mai degrabă ploi în partea de vest, nord-centru a teritoriului, precipitații mixte în sud-sud-est, partea de spre nord. Posibil la munte să mai ningă, dar doar pe creștere mai înalte, iar procesul de încălzire se va concretiza prin temperaturi care să ajungă până spre mijlocul săptămânii spre 12, poate 14° în partea de vest-centru a teritoriului, între 5 și 10 grade în celelalte regiuni”, a adăugat ea.

