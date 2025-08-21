Live TV

HARTĂ Cod galben de caniculă în sudul țării. Temperaturile ajung din nou la 38 de grade

Hidratarea este esențială în zilele caniculare. Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images

Căldura se intensifică în sudul țării. Meteorologii au transmis noi avertizări de caniculă. Vor fi până la 38 de grade la umbră în sudul și în vestul țării, dar revin și furtunile.

Astăzi, în intervalul orar 12:00 – 21:00, va fi caniculă și disconfort termic ridicat în mai multe județe din sudul țării.

În Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică, avertizează meteorologii.

Mâine, canicula se mută în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei.

Meteorologii au emis un cod galben de va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

