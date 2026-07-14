Meteorologii anunță un cod galben de furtuni pentru miercuri în mai multe județe. Prognoza pentru Capitală

Meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, pentru ziua de miercuri, care vizează cea mai mare parte a zonei montane.

Potrivit ANM, miercuri, între orele 12.00 şi 21.00, este cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe zone ale ţării.

„Miercuri (15 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm)”, anunţă ANM.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului

Vremea în Bucureşti

ANM anunţă că vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creştere, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza şi seara când probabilitatea pentru averse (2...8 l/mp), descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului (35...45 km/h) va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade.

„În intervalul 15 iulie, ora 12 - 15 iulie, ora 21, pentru municipiul Bucureşti nu va fi în vigoare un mesaj de atenţionare meteorologică”, precizează ANM.

Editor : A.C.