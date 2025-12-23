Meteorologii anunță vreme mai rece decât în mod normal până pe 19 ianuarie. Estimări pentru următoarele patru săptămâni

Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite pentru această perioadă, în următoarele patru săptămâni. Estimările meteo până pe 19 ianuarie arată și cât de multe precipitații vor fi în România.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte, local, în regiunile extracarpatice, dar şi uşor mai ridicate în cele intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a teritoriului, dar şi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în zonele montane şi în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest se vor situa uşor sub mediile multianuale

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

