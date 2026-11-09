Furt de energie la stațiile de încărcare a mașinilor electrice. Cum ar fi fost fraudată aplicația PPC Blue

Procurorii anchetează o schemă prin care 47 de persoane ar fi fraudat sistemul de încărcare a mașinilor electrice al companiei PPC Blue, folosind peste 1.100 de conturi create cu date false. Suspecții ar fi beneficiat de energie electrică fără să plătească, iar prejudiciul se ridică la aproximativ 158.355 de lei. Luni au avut loc 30 de percheziții domiciliare în acest dosar.

Potrivit comunicatului de presă al Parchetului General citat de Agerpres, acțiunea are loc în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, care se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. 30 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare de procurorul de caz și de polițiștii din cadrul poliției judiciare, în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice. În cauza penală, 47 de persoane sunt suspectate că au comis furt și falsificare în domeniul prelucrării datelor.

Conform sursei citate, în perioada 3 iunie 2025 - 30 septembrie 2025, cele 47 de persoane ar fi fost implicate, în diferite modalităţi, în crearea şi utilizarea frauduloasă a 1.114 conturi de utilizator în aplicaţia PPC Blue, prin folosirea unor date de identificare nereale, respectiv adrese de e-mail temporare, date personale şi coduri numerice personale false, precum şi carduri bancare virtuale emise de furnizori de servicii financiare din afara României.

Prin intermediul acestor conturi ar fi fost efectuate 1.114 sesiuni de încărcare a autovehiculelor electrice la staţiile PPC Blue de pe teritoriul României, fără achitarea contravalorii serviciilor prestate, prejudiciul cauzat fiind estimat la 158.355 de lei.

Citește și: „Jupiter”, operațiunea de amploare a Parchetului. Peste 70 de percheziții domiciliare și 17 operațiuni planificate

Din investigaţii a rezultat că persoanele implicate ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicaţiei mobile, care permitea iniţierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima sesiune, fără solicitarea unei noi autorizări bancare pentru acelaşi cont de utilizator.

Modul de operare presupunea iniţierea unei prime sesiuni de încărcare, pentru care era autorizată o tranzacţie de valoare redusă, urmată de întreruperea rapidă a acesteia. Ulterior, era iniţiată o a doua sesiune de încărcare, în cadrul căreia erau consumate cantităţi mult mai mari de energie electrică, fără ca plata serviciilor să mai fie efectuată.

Totodată, din cercetări a reieşit că persoanele care creau conturile frauduloase le-ar fi pus ulterior la dispoziţia altor persoane, în vederea utilizării acestora pentru încărcarea mai multor autovehicule electrice, în schimbul unor sume de bani mai mici decât tarifele practicate de operatorul serviciului.

Activitatea infracţională ar fi fost organizată prin intermediul platformei de comunicare WhatsApp, iar plăţile aferente energiei electrice consumate ar fi fost realizate prin intermediul unor aplicaţii de transfer de bani.

Cele 47 de persoane sunt urmărite penal pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi fals informatic.

Editor : Ana Petrescu