Noi alerte de vreme rea. Cod portocaliu de vânt puternic în patru județe din țară. Zonele afectate

vânt
Foto: Profimedia
Cum e vremea duminică

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă după-amiaza, avertizări Cod portocaliu de vânt puternic pentru zone din judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, valabile până la ora 20:00.

Potrivit meteorologilor, în zona de munte a celor patru judeţe, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Cum e vremea duminică

Ziua de duminică va aduce o îmbunătățire treptată a vremii, cu mai puține ploi și temperaturi plăcute pentru mijlocul toamnei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13–14°C în nord și până la 21–22°C în sudul țării, inclusiv în Capitală.

„În Capitală, după ploaia de dimineață, ne așteptăm ca undeva după prânz iasă soarele și temperaturile să crească din nou la 20-21 grade Celsius, de asemenea, și ziua de duminică o va aduce o vreme frumoasă în Capitală, cu 21 de grade la amiază, dar săptămâna viitoare vom vedea, avem noi schimbări”,a explicat meteorologul Mihai Buștiu, la Digi24.

Săptămâna viitoare va fi săracă în precipitații, cu ploi izolate doar în centrul, estul și sud-estul țării, mai ales la începutul săptămânii. De joi, vremea se va ameliora treptat, iar ploile se vor rări.

Deși din punct de vedere pluviometric revenim la un regim normal pentru octombrie, din punct de vedere termic, temperaturile vor fi sub mediile multianuale.

„Dacă acum avem 20–22° C, de marți încolo vremea va deveni din nou mai rece decât normalul perioadei. Va fi o săptămână cu dimineți reci, brumă și maxime modeste pentru mijlocul toamnei”, a concluzionat meteorologul ANM.

 

