Video Cod galben de vânt puternic și viscol, în weekend. Val de aer polar peste România de săptămâna viitoare

one red wind sock and dramatic sky
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vânt intens. Sursa foto: Profimedia Images
Cod galben de vânt, sâmbătă Duminică, vreme mai frumoasă Aer polar peste Europa Central-Estică Ploi puține, dar vreme rece

Meteorologii ANM au emis un cod galben de vânt intens valabil începând din această dimineață, vizând Moldova, Dobrogea și vestul Olteniei. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar în zona montană înaltă, vântul va sufla cu peste 140 km/h, viscolind ninsoarea. De marți, un val de aer polar va aduce temperaturi de toamnă rece în toată țara.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vânt intens. Fenomenele vor afecta regiunile estice, sud-estice și sud-vestice ale României, respectiv Moldova, Dobrogea și vestul Olteniei.

Meteorologul Mihai Buștiu a explicat la Digi24 că rafalele de vânt vor atinge 50–70 km/h în zonele joase de relief, iar în Carpații Meridionali se vor înregistra rafale de 70–90 km/h, cu valori chiar mai mari pe creste.

„În zona Țarcu avem rafale de peste 140km/h la această oră și s-a impus emiterea unui cod roșu până la ora 12:00 privind aceste rafale de peste 140km/h acolo mai și ninge, este viscol. Este iarnă autentică și vorbim de rafale foarte mari ce depășesc, spuneam, 140km/h cât privește intensitatea vântului din orele serii, treptat vântul va ma mai diminua intensitate”, a declarat meteorologul.

Cod galben de vânt, sâmbătă

Codul galben rămâne valabil până la ora 23:00 pentru zona Carpaților Meridionali. După acest interval, intensitatea vântului va începe să scadă treptat. Totuși, senzația de frig se va accentua din cauza rafalelor puternice.

Pe lângă vânt, ploi slabe se vor mai semnala izolat în nordul, centrul și estul țării, însă cantitățile vor fi reduse. În zonele montane înalte, la peste 1.700–1.800 de metri altitudine, se vor semnala ninsori viscolite.

Duminică, vreme mai frumoasă

Ziua de duminică va aduce o îmbunătățire treptată a vremii, cu mai puține ploi și temperaturi plăcute pentru mijlocul toamnei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13–14°C în nord și până la 21–22°C în sudul țării, inclusiv în Capitală.

„În Capitală, după ploaia de dimineață, ne așteptăm ca undeva după prânz iasă soarele și temperaturile să crească din nou la 20-21 grade Celsius, de asemenea, și ziua de duminică o va aduce o vreme frumoasă în Capitală, cu 21 de grade la amiază, dar săptămâna viitoare vom vedea, avem noi schimbări.”, a adăugat Mihai Buștiu.

Aer polar peste Europa Central-Estică

De luni, însă, vremea se schimbă radical. O masă de aer polar va coborî peste Europa Central-Estică încă de luni și temperaturile vor scădea luni semnificativ pe partea de nord, unde nu vor fi mai mult de 10-11 grade Celsius, iar marți această masă de rece va ajunge și în sud.

Luni, temperaturile vor scădea la 10–11° C în nord, iar marți răcirea va cuprinde întreaga țară. Între marți și vineri, valorile maxime se vor situa între 9 și 16° C, iar noaptea se vor înregistra temperaturi negative, în special în nord și est.

În estul Transilvaniei, temperaturile minime ar putea coborî până la -4, chiar -5° C, în timp ce în București vor fi 3–4° C. Meteorologii avertizează că miercuri și joi dimineață se vor înregistra înghețuri și brumă pe suprafețe extinse în jumătatea de nord a țării.

„De marți încolo intrăm cu temperaturi destul de coborâte, episod de vreme rece care va ține până undeva vinerea viitoare, cel puțin cu datele pe care le avem în momentul de față”, a spus meteorologul ANM.

Ploi puține, dar vreme rece

Săptămâna viitoare va fi săracă în precipitații, cu ploi izolate doar în centrul, estul și sud-estul țării, mai ales la începutul săptămânii. De joi, vremea se va ameliora treptat, iar ploile se vor rări.

Deși din punct de vedere pluviometric revenim la un regim normal pentru octombrie, din punct de vedere termic, temperaturile vor fi sub mediile multianuale.

„Dacă acum avem 20–22° C, de marți încolo vremea va deveni din nou mai rece decât normalul perioadei. Va fi o săptămână cu dimineți reci, brumă și maxime modeste pentru mijlocul toamnei”, a concluzionat meteorologul ANM.

România traversează un weekend marcat de vânt intens și viscol la munte, cu ameliorare duminică în Capitală, dar urmat de o răcire accentuată începând de marți, odată cu pătrunderea aerului polar. Temperaturile vor scădea sub valorile normale, iar în nord și est sunt posibile nopți cu îngheț și brumă.

