Live TV

Mihai Fifor: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan

Data actualizării: Data publicării:
170912_mihai fifor_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Majorarea TVA, accizele la carburanți și politica de austeritate adoptată de premierul Ilie Bolojan pun economia României în pericol real de recesiune, a avertizat Mihai Fifor. „Cinci luni consecutive de scădere a consumului arată clar că economia suferă, iar românii simt direct efectele acestor măsuri”, a adăugat lider PSD Arad.

„Riscul intrării României în recesiune tehnică este astăzi cât se poate de iminent și de grav. Avem deja cinci luni consecutive de scădere a consumului – cea mai lungă serie de la criza din 2010”, a scris Mihai Fifor, sâmbătă pe Facebook.

În postarea sa, liderul PSD acuză guvernul de o „austeritate oarbă” și de ignorarea efectelor sociale și economice ale măsurilor fiscale: majorarea TVA și a accizelor la carburanți, care „au lovit direct în buzunarul oamenilor și au sugrumat cererea internă”.

„Românii sunt astăzi la limita suportabilității. Inflația a depășit orice prag, puterea de cumpărare s-a prăbușit, costul vieții a explodat, iar consumul – principalul motor al economiei românești – este în cădere liberă”, afirmă Fifor.

El a subliniat că schimbarea discursului premierului Ilie Bolojan privind austeritatea nu vine din responsabilitate sau compasiune, ci din „frică” de pierdere politică:

„Schimbarea aceasta de discurs nu vine din convingere… Vine din frică. Nu compasiunea. Nu responsabilitatea. Ci teama de a-și pierde scaunul, a cărui formă aproape a luat-o.”

Fifor susține că implementarea programelor PSD nu mai este doar o opțiune politică, ci o necesitate economică, pentru a evita prăbușirea consumului și a economiei:

  • Programul de stimulare economică, pentru relansarea investițiilor și repornirea economiei naționale;
  • Programul social, pentru protejarea puterii de cumpărare și redresarea consumului;

Măsuri sociale pentru pensionarii cu venituri mici și copiii vulnerabili, „fiecare leu acordat acestor categorii se întoarce integral în consum și produce efect de multiplicare în economie”, a explicat liderul PSD.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Postarea atrage atenția că România este mai expusă decât alte state europene la orice șoc de consum. „Cei care repetă lozinca sterilă că România nu trebuie să crească pe consum fie nu înțeleg economia europeană, fie o falsifică deliberat. În Uniunea Europeană, media consumului final este de 74% din PIB. România are 81%”, a mai scris Fifor.

El susține că lovitura dată consumului de guvernul Bolojan echivalează cu împingerea României spre recesiune și că decizia de a „mima abandonarea austerității” nu vine din responsabilitate, ci pentru că presiunea politică și realitatea economică „l-au prins din urmă” pe premier.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Avion Antonov An-28
4
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
5
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Digi Sport
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vrea UDMR să reducă taxele mărite tot de coaliția din care face parte?
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului privind pensiile speciale: presiuni la adresa CCR. Reacția Guvernului
intalnire guvern sindicate patronate la sediul guvernului
Întâlnire între Ilie Bolojan, sindicate și patronate. Mediul de afaceri avertizează: „Măsurile de relansare nu ajung la multe IMM-uri”
ilie bolojan
Studenții îl critică pe Bolojan că nu i-a primit, în contextul posibilelor tăieri de burse și bugetului insuficient al Educației
ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare la CCR: cere judecătorilor să urgenteze verdictul privind pensiile magistraților DOCUMENT
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova...
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit...
soldați germani și un tanc din brigada Lituania
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
JD Vance, huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă. În...
Ultimele știri
Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari evacuați în toiul nopții. Care ar fi fost cauza deflagrației
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano
Accident ca în filme în Ilfov după ce o mașină a „zburat” peste un sens giratoriu. Explicațiile lui Titi Aur
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Imaginea momentului cu Adrian Alexandrov. Șoc pentru Elena Udrea, nu ar fi trebuit să apară public așa. Ce se...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Halle Berry și Van Hunt s-au logodit. Actrița americană confirmă că se vor căsători. Va fi a patra căsnicie...
Adevarul
Atacurile sinucigașe care au salvat onoarea Armatei Române. Până și inamicii au fost profund impresionați
Newsweek
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
David E. Kelley, despre „al doilea cel mai norocos da” primit de la soția sa, Michelle Pfeiffer. „Jurasem să...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă