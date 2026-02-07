Mihai Fifor: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan

Majorarea TVA, accizele la carburanți și politica de austeritate adoptată de premierul Ilie Bolojan pun economia României în pericol real de recesiune, a avertizat Mihai Fifor. „Cinci luni consecutive de scădere a consumului arată clar că economia suferă, iar românii simt direct efectele acestor măsuri”, a adăugat lider PSD Arad.

„Riscul intrării României în recesiune tehnică este astăzi cât se poate de iminent și de grav. Avem deja cinci luni consecutive de scădere a consumului – cea mai lungă serie de la criza din 2010”, a scris Mihai Fifor, sâmbătă pe Facebook.

În postarea sa, liderul PSD acuză guvernul de o „austeritate oarbă” și de ignorarea efectelor sociale și economice ale măsurilor fiscale: majorarea TVA și a accizelor la carburanți, care „au lovit direct în buzunarul oamenilor și au sugrumat cererea internă”.

„Românii sunt astăzi la limita suportabilității. Inflația a depășit orice prag, puterea de cumpărare s-a prăbușit, costul vieții a explodat, iar consumul – principalul motor al economiei românești – este în cădere liberă”, afirmă Fifor.

El a subliniat că schimbarea discursului premierului Ilie Bolojan privind austeritatea nu vine din responsabilitate sau compasiune, ci din „frică” de pierdere politică:

„Schimbarea aceasta de discurs nu vine din convingere… Vine din frică. Nu compasiunea. Nu responsabilitatea. Ci teama de a-și pierde scaunul, a cărui formă aproape a luat-o.”

Fifor susține că implementarea programelor PSD nu mai este doar o opțiune politică, ci o necesitate economică, pentru a evita prăbușirea consumului și a economiei:

Programul de stimulare economică, pentru relansarea investițiilor și repornirea economiei naționale;

Programul social, pentru protejarea puterii de cumpărare și redresarea consumului;

Măsuri sociale pentru pensionarii cu venituri mici și copiii vulnerabili, „fiecare leu acordat acestor categorii se întoarce integral în consum și produce efect de multiplicare în economie”, a explicat liderul PSD.

Postarea atrage atenția că România este mai expusă decât alte state europene la orice șoc de consum. „Cei care repetă lozinca sterilă că România nu trebuie să crească pe consum fie nu înțeleg economia europeană, fie o falsifică deliberat. În Uniunea Europeană, media consumului final este de 74% din PIB. România are 81%”, a mai scris Fifor.

El susține că lovitura dată consumului de guvernul Bolojan echivalează cu împingerea României spre recesiune și că decizia de a „mima abandonarea austerității” nu vine din responsabilitate, ci pentru că presiunea politică și realitatea economică „l-au prins din urmă” pe premier.

Editor : Ana Petrescu