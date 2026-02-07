Un bărbat a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident. Șoferul a sărit cu mașina peste un sens giratoriu și s-a oprit pe acoperișul unui magazin. Potrivit expertului în conducere defensivă Titi Aur, una dintre cauze ar fi fost viteza excesivă.

În imaginile surprinse de camerele video se vede cum mașina merge cu viteză, deși în față avea un sens giratoriu și în mod normal ar fi trebuit să încetinească. Bărbatul a primit îngrijiri la fața locului iar apoi a fost transportat la un spital din București.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat la Digi24 ce ar fi putut cauza accidentul.

„În sensul giratoriu, viteza maximă obligatorie prin lege este 30 de kilometri pe ora. Adică nu ai voie să mergi mai tare de 30 km/h. Poți merge mai încet, dar nu mai tare. Odată ce îți asumi să mergi mai tare înseamnă că: sau nu conștientizezi și faci asta inconștient, sau nu ai observat sensul giratoriu, ceea ce înseamnă că erai preocupat de complet altceva”, a declarat Aur.

