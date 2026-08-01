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Nopți tropicale la București: cum va fi vremea în Capitală până marți

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Caniculă în București, 29 iunie 2026
Caniculă în București, 29 iunie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Vremea va rămâne călduroasă în Capitală în intervalul 1 - 5 august, iar de marţi va deveni caniculară, cu temperaturi maxime de până la 36 de grade şi nopţi tropicale, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, publicată sâmbătă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 1 august, ora 10:00 - 2 august, ora 9:00, vremea va fi în continuare călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia şi posibil va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade.

În intervalul 2 august, ora 9:00 - 3 august, ora 9:00, vremea călduroasă se va menţine, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

De asemenea, în intervalul 3 august, ora 9:00 - 4 august, ora 9:00, vremea va rămâne călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea şi dimineaţa, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.

Conform sursei citate, în intervalul 4 august, ora 9:00 - 5 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană, spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea şi dimineaţa, iar vântul va sufla slab până la moderat.

ANM precizează că, în intervalul 1 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică de val de căldură intens, temperaturi extreme, caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale.

Meteorologii menţionează că, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, vor actualiza mesajul, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

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Editor : B.E.

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