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Un tânăr din București a fost rănit cu o bucată de sticlă, în timp ce încerca să-şi protejeze tatăl care avea un confict cu un bărbat

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Un tânăr de 24 de ani a fost rănit cu o bucată de sticlă, în timp ce încerca să-şi protejeze tatăl care avea un confict cu un alt bărbat. Victima a fost transportată la spital, restul persoanelor fiind duse la Poliţie pentru audieri. Agresorul a fost reţinut.

„La data de 31 iulie 2026, în jurul orei 21.25, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 19 Poliţie au fost sesizaţi, prin sistemul 112, de către o femeie, cu privire la faptul că fratele acesteia ar fi fost ameninţat de un bărbat, în piaţeta pietonală din zona Şoseaua Alexandriei, Sectorul 5”, anunţă, sâmbătă, Poliţia Capitalei, citată de News.ro.

Mai multe echipaje de poliţie s-au deplasat cu operativitate la faţa locului, în vederea aplanării conflictului.

„Din primele verificări a rezultat că, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi, între doi bărbaţi, în vârstă de 43, respectiv 40 de ani, ar fi izbucnit un conflict verbal, context în care bărbatul de 40 de ani i-ar fi adresat ameninţări cu acte de violenţă şi ar fi spart o sticlă, cu intenţia de a-l agresa. În acest context, fiul bărbatului de 43 de ani, în vârstă de 24 de ani, ar fi intervenit pentru a-şi proteja tatăl, iar în timpul altercaţiei ar fi fost înţepat de către bărbatul de 40 de ani cu un obiect din sticlă, în zona laterală stângă a abdomenului, suferind o leziune”, au precizat poliţiştii.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a acordat victimei îngrijiri medicale, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.

Persoana bănuită de comiterea faptei, precum şi bărbatul de 43 de ani au fost conduşi la sediul Secţiei 19 Poliţie, în vederea continuării cercetărilor şi clarificării situaţiei de fapt.

Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore.

Editor : M.B.

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