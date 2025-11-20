Iarna care urmează va fi „ușor mai caldă decât normalul” perioadei, a declarat, joi, climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Aceasta a explicat faptul că începutul lunii decembrie „nu mai este atât de cald cum arăta”, dar nici nu există „un semnal rece”. România păstrează un plus termic în sud și est, însă climatologul avertizează: pot apărea episoade scurte „cu condiții severe de iarnă”.

„Față de prognozele anterioare de la Centrul European, care sunt apoi adaptate și de Administrația Națională de Meteorologie, cu particularitățile României, începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta, dar nu arată nici un semnal rece”, a declarat Roxana Bojariu.

Aceasta a explicat că semnalul care apare este totuși, cel puțin pentru zona de est și de sud a României, „ușor peste normă”.

„Aceste estimări pot fi cu atât mai precise cu cât intervalul de anticipație este mai scurt. Iarna rămâne pe aceeași caracteristică generală de ușor mai caldă decât iernile din intervalul 1993-2016 și la această actualizare, cu modificarea că anumite zone din Europa de Vest și Europa Centrală nu mai au semnalul acela spre cald”, a mai precizat climatologul.

Bojariu a afirmat că zona țării noastre încă se menține în noua actualizare pentru iarnă, adică perioada decembrie-februarie, pe acest semnal termic mai cald. „Asta nu exclude episoade limitate în timp, cu condiții severe de iarnă”, a punctat ea.

„În ceea ce privește aceste explicații pe care unii le dau legate de încălzirea stratosferică, trebuie să știm cu toții că aceste încălziri uneori nu au un impact asupra condițiilor de vreme la suprafață, însă generează aceste onduleuri ale curentului jet, care însă dau condiții severe într-o regiune, iar într-o regiune învecinată condiții mult mai blânde”, a mai explicat climatologul.

„Toată lumea vorbește mai ales de condițiile severe, dar trebuie să știm că la pachet, când sunt condiții severe de iarnă într-o zonă, ai anomalii termice pozitive în zone învecinate, pentru că aerul rece care vine dinspre nord dislocă acest aer mai cald la atitudinile medii și îl împinge spre nord”, a mai spus ea.

Bojariu a punctat că „prognozele de la Centrul European se bazează pe modele care implică și includ inclusiv Vortexul, dar nu numai, ci și suprafața oceanelor, care este importantă și ea pentru evoluția vremii pe termen lung”.

„Deci aceste prognoze de la Centrul European sunt mult mai aproape de ceea ce înseamnă evoluția în sistemul climatic, pentru că iau în seamă toți factorii, nu numai Vortextul. Iarna nu e dată numai de variațiile Vortextului Polar”, a mai afirmat ea.

