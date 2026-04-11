România se confruntă cu un episod de vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă, pe fondul unui val de aer polar care a cuprins aproape întreg teritoriul. Temperaturile au scăzut semnificativ, iar în mai multe regiuni sunt semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că valorile termice din această perioadă sunt mult sub normalul climatologic.

„În această dimineață, cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc, acolo unde temperaturile au coborât până la minus 6-minus 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei”, a declarat aceasta.

În contrast, în sud-vestul țării, la Calafat, s-au înregistrat 8 grade Celsius, iar în Capitală minimele au fost de 4-5 grade.

Maxime modeste și precipitații mixte

Meteorologii anunță că vremea va rămâne rece și pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la 7-8 grade în estul Transilvaniei și, izolat, până la 16 grade în sud-vest. În București, valorile nu vor depăși 13-14 grade.

De asemenea, sunt așteptate precipitații slabe în sud-vest, sud, sud-est, est și în centrul țării. La munte, mai ales la altitudini ridicate, acestea vor fi predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor coborî din nou accentuat. Minimele vor ajunge până la minus 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor fi în jur de 6 grade. În București, valorile minime vor fi cuprinse între 2 și 4 grade Celsius.

Pentru noaptea de Înviere, meteorologii spun că probabilitatea de precipitații este redusă, însă temperaturile vor fi scăzute, motiv pentru care este recomandată îmbrăcăminte adecvată sezonului rece.

„Cerul va fi noros, dar șansele de precipitații sunt reduse. Cu siguranță este nevoie de o haină mai groasă, mai ales în zonele centrale și nordice”, a precizat Elena Mateescu pentru Digi24.

Cum va fi vremea de Paște și în zilele următoare

În prima zi de Paște, vremea se va încălzi ușor, însă valorile termice vor rămâne sub normalul perioadei, cu abateri de 5-7 grade. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 16 grade la nivel național, iar în Capitală vor ajunge la 14-15 grade.

Potrivit ANM, tendința de încălzire va continua în cursul săptămânii viitoare, când temperaturile maxime vor ajunge treptat la valori de 18-19 grade, apropiindu-se de normalul climatologic pentru această perioadă.

