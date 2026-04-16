Forțele armate ale SUA sunt „pregătite să execute ordinele lui Trump” privind o intervenție în Cuba

Pentagonul s-ar afla în plin proces de intensificare a planurilor sale de intervenţie militară în Cuba, deşi Departamentul de Război a cerut să nu se facă speculaţii pe această temă, potrivit informaţiilor apărute în presa americană, transmite joi EFE, potrivit Agerpres.

Conform unor oficiali citaţi sub protecţia anonimatului de publicaţia USA Today, Pentagonul ar ajusta planuri referitoare la Cuba în aşteptarea ordinelor directe ale preşedintelui american Donald Trump.

Departamentul de Război a răspuns pentru EFE că nu ar dori să facă speculaţii despre „scenarii ipotetice” şi că forţele armate prevăd diverse situaţii de urgenţă şi „rămân pregătite să execute ordinele preşedintelui”.

Tensiunile dintre Cuba şi Statele Unite, care s-au intensificat în luna ianuarie, au avut parte de o nouă escaladare în această săptămână, când ministrul de externe de la Havana, Bruno Rodriguez, a acuzat Washingtonul că îi intimidează pe cei care încearcă să facă comerţ cu insula şi a apărat dreptul ţării sale de a importa combustibil.

Preşedintele Donald Trump şi-a intensificat presiunea asupra guvernului cubanez al preşedintelui Miguel Diaz-Canel în ianuarie, blocând trimiterea de petrol venezuelean după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie, la Caracas.

Blocajul petrolier impus de SUA în ultimele trei luni nu a făcut decât să agraveze o criză structurală pe care Cuba o resimte de mai bine de şase ani.

EFE aminteşte că economia Cubei s-a contractat cu 15% între 2020 şi 2025.

Între timp, un raport al Departamentului de Stat al SUA arată că regimul cubanez a furnizat până la 5.000 de combatanți pentru războiul purtat de Rusia în Ucraina, oferind totodată „sprijin diplomatic și politic Moscovei”.

În acest mod, SUA afirmă în mod direct că regimul cubanez este implicat în furnizarea de trupe armatei ruse.

„Documentele publice nu demonstrează că Havana a trimis oficial luptători cubanezi. Cu toate acestea, există indicii semnificative că regimul a tolerat în cunoștință de cauză, a permis sau a facilitat în mod selectiv acest flux”, se arată în raportul Departamentului de Stat al SUA.

În acest context, senatorul Ted Cruz (republican din Texas) a declarat pentru Axios că „regimul cubanez subminează interesele americane în întreaga lume”.

„Dacă și când președintele Trump va ajunge să îi înlocuiască, și cred că acest lucru se va întâmpla mai devreme decât mai târziu, va fi o zi foarte bună pentru SUA și aliații noștri”, amenință acesta.

