Live TV

Forțele armate ale SUA sunt „pregătite să execute ordinele lui Trump” privind o intervenție în Cuba

Data publicării:
Armata SUA
Armata SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Pentagonul s-ar afla în plin proces de intensificare a planurilor sale de intervenţie militară în Cuba, deşi Departamentul de Război a cerut să nu se facă speculaţii pe această temă, potrivit informaţiilor apărute în presa americană, transmite joi EFE, potrivit Agerpres. 

Conform unor oficiali citaţi sub protecţia anonimatului de publicaţia USA Today, Pentagonul ar ajusta planuri referitoare la Cuba în aşteptarea ordinelor directe ale preşedintelui american Donald Trump.

Departamentul de Război a răspuns pentru EFE că nu ar dori să facă speculaţii despre „scenarii ipotetice” şi că forţele armate prevăd diverse situaţii de urgenţă şi „rămân pregătite să execute ordinele preşedintelui”.

Tensiunile dintre Cuba şi Statele Unite, care s-au intensificat în luna ianuarie, au avut parte de o nouă escaladare în această săptămână, când ministrul de externe de la Havana, Bruno Rodriguez, a acuzat Washingtonul că îi intimidează pe cei care încearcă să facă comerţ cu insula şi a apărat dreptul ţării sale de a importa combustibil.

Preşedintele Donald Trump şi-a intensificat presiunea asupra guvernului cubanez al preşedintelui Miguel Diaz-Canel în ianuarie, blocând trimiterea de petrol venezuelean după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie, la Caracas.

Blocajul petrolier impus de SUA în ultimele trei luni nu a făcut decât să agraveze o criză structurală pe care Cuba o resimte de mai bine de şase ani.

EFE aminteşte că economia Cubei s-a contractat cu 15% între 2020 şi 2025.

Între timp, un raport al Departamentului de Stat al SUA arată că regimul cubanez a furnizat până la 5.000 de combatanți pentru războiul purtat de Rusia în Ucraina, oferind totodată „sprijin diplomatic și politic Moscovei”.

În acest mod, SUA afirmă în mod direct că regimul cubanez este implicat în furnizarea de trupe armatei ruse.

„Documentele publice nu demonstrează că Havana a trimis oficial luptători cubanezi. Cu toate acestea, există indicii semnificative că regimul a tolerat în cunoștință de cauză, a permis sau a facilitat în mod selectiv acest flux”, se arată în raportul Departamentului de Stat al SUA.

În acest context, senatorul Ted Cruz (republican din Texas) a declarat pentru Axios că „regimul cubanez subminează interesele americane în întreaga lume”.

„Dacă și când președintele Trump va ajunge să îi înlocuiască, și cred că acest lucru se va întâmpla mai devreme decât mai târziu, va fi o zi foarte bună pentru SUA și aliații noștri”, amenință acesta.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Risc de penurie de kerosen înaintea sezonului estival. UE pregătește măsuri de urgență
Ruta alternativă prin care companiile europene vor să importe gaz natural lichefiat. „Argumentul economic există”
Cel puțin 14 morți în Ucraina, după atacuri lansate de forțele ruse în timpul nopții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
turcia atac scoala
Adolescentul care a ucis 9 oameni într-o școală din Turcia i-a adus un omagiu autorului unui atac misogin din...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...