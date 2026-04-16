Live TV

Ruta alternativă prin care companiile europene vor să importe gaz natural lichefiat. „Argumentul economic există”

Data publicării:
Navă care transportă GNL. Foto: Profimedia

Cumpărători europeni de energie, inclusiv compania germană Uniper, analizează posibilitatea de a achiziţiona gaze naturale lichefiate din vestul Canadei şi de a-l transporta prin Canalul Panama, ca parte a unei strategii pe termen lung de diversificare a aprovizionării, au declarat două surse apropiate discuţiilor, citate de Reuters.

Interesul a devenit mai urgent după izbucnirea războiului cu Iranul, care a perturbat fluxurile energetice globale, scrie Newsro.

Trei surse citate de Reuters spun că cumpărători europeni se numără printre potenţialii clienţi care au purtat discuţii comerciale cu proiectul canadian Ksi Lisims LNG, un terminal propus pentru exportul de gaz natural lichefiat. Dezvoltatorii proiectului încearcă să finalizeze contracte cu cumpărători înainte de luarea deciziei finale de investiţie, aşteptată în cursul acestui an.

Interesul european pentru Ksi Lisims este considerabil, deşi industria emergentă de export de GNL a Canadei este orientată geografic mai degrabă spre pieţele asiatice. Transportul prin Canalul Panama ar însemna costuri suplimentare şi timpi mai lungi de livrare către Europa.

Toată capacitatea existentă şi în dezvoltare de export de GNL a Canadei se află pe coasta de vest, ceea ce oferă rute rapide către Asia. În schimb, coasta de est dispune de foarte puţină infrastructură energetică, în afară de terminalul Saint John operat de compania spaniolă Repsol.

Lipsa infrastructurii a fost mult timp considerată principalul obstacol pentru exporturile semnificative de GNL canadian către Europa. Totuşi, conflictul din Orientul Mijlociu determină acum cumpărătorii europeni să accepte costurile mai mari şi rutele mai lungi pentru a obţine energie dintr-o jurisdicţie stabilă şi democratică precum Canada.

„De la începutul războiului cu Iranul există un interes deosebit pentru contracte de preluare a gazului din proiectul Ksi Lisims din partea cumpărătorilor de GNL din întreaga lume, inclusiv din Europa”, a declarat o sursă implicată în proiect.

Compania germană Uniper a refuzat să comenteze. Reuters a relatat încă din martie că firma germană poartă discuţii cu autorităţile canadiene pentru extinderea importurilor de gaz natural lichefiat.

Anul trecut, Statele Unite au furnizat 96% din importurile de GNL ale Germaniei, iar proiectul Ksi Lisims este văzut ca o posibilă alternativă pentru diversificarea surselor de aprovizionare.

Totuşi, proiectul nu reprezintă o soluţie imediată pentru criza energetică europeană. Chiar dacă investitorii decid să îl dezvolte, construcţia terminalului ar dura mai mulţi ani.

Guvernul canadian a trimis proiectul către biroul naţional pentru proiecte majore pentru accelerarea procedurilor de autorizare. Premierul Mark Carney încearcă să grăbească aprobarea proiectelor de resurse naturale pentru a sprijini economia, afectată de politica comercială a Statelor Unite.

Companiile Shell şi TotalEnergies au semnat deja contracte pe 20 de ani pentru achiziţia de GNL din proiectul Ksi Lisims.

Ministrul canadian al Energiei şi Resurselor Naturale declara încă din august că firme germane sunt interesate să cumpere şi să schimbe încărcături de GNL canadian, însă acum există interes şi pentru livrarea fizică a gazului către Europa.

Jamie Heard, vicepreşedinte pentru pieţe de capital la compania Tourmaline Oil, unul dintre partenerii proiectului, a declarat că războiul cu Iranul şi închiderea Strâmtorii Ormuz cresc probabilitatea ca terminalul Ksi Lisims să fie construit.

El a adăugat că preţurile gazelor naturale din vestul Canadei rămân sub nivelul de referinţă din Statele Unite, ceea ce face proiectele canadiene de export de GNL atractive din punct de vedere economic.

„Argumentul economic există. La diferenţele actuale de preţ, aceste proiecte îşi pot recupera investiţiile destul de rapid”, a spus Heard într-un interviu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
simion aur inquam george calin
2
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
3
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
4
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
5
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan ivan in SUA
Bogdan Ivan, discuții la Washington pentru finanțarea proiectelor energetice strategice ale României
Mark Carney
Partidul premierului canadian Mark Carney obţine majoritatea absolută în Parlament
bogdan ivan
Bogdan Ivan anunță creșteri masive de capacitate: energie regenerabilă, gaz și stocare până la finalul anului
ilie bolojan arata un grafic in conferinta
Ilie Bolojan a prezentat 5 direcții strategice pentru creșterea producției de energie electrică. Eliminarea speculatorilor, pe listă
Steaguri UE Canada
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie în privința aderării Canadei la Uniunea Europeană. „Brexit-ul a fost o greșeală”
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să...
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri...
simina tanasescu la ccr
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru...
Armata SUA
Forțele armate ale SUA sunt „pregătite să execute ordinele lui Trump”...
Ultimele știri
Risc de penurie de kerosen înaintea sezonului estival. UE pregătește măsuri de urgență
Cel puțin 14 morți în Ucraina, după atacuri lansate de forțele ruse în timpul nopții
Adolescentul care a ucis 9 oameni într-o școală din Turcia i-a adus un omagiu autorului unui atac misogin din SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
fetita de gradinita suparata
„Îți dau două capace de nu te vezi”. Educatoare acuzată că ar fi bătut, amenințat și jignit copiii. Poliția...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...