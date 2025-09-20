Live TV

Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Datele de ultimă oră ale climatologilor

Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
Foto: GettyImages
Cum va fi iarna 2025/2026 Vreme capricioasă

Un nou vortex polar, care se formează deasupra Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în țara noastră. Meteorologii avertizează că, în funcție, de evoluția acestuia, România ar putea fi lovită de episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate cu perioade mai blânde, anunță Digi24.

Cum va fi iarna 2025/2026

În fiecare an, odată cu venirea toamnei, regiunile polare încep să se răcească. Acest lucru se datorează faptului că Soarele coboară mai jos, iar energia care ajunge la Polul Nord este redusă. Dar, în timp ce temperaturile polare scad, atmosfera din sud este încă relativ caldă. Acest lucru provoacă o diferență mare de temperatură între regiunile polare și cele subtropicale, ceea ce duce la crearea unei circulații de joasă presiune (n.r. ciclonice) în emisfera nordică. Aceasta se extinde de la straturile superficiale până în straturile superioare ale atmosferei. Acest fenomen este cunoscut sub numele de vortex polar, arată severe-weather.eu.

Vortexul polar, în această perioadă, este normal să se formeze, așa cum normal este și dezvoltarea lui, mai ales în sezonul rece. (...) În emisfera nordică, în atmosfera înaltă, avem cam de pe la 12-15 kilometri până mai sus, un curent foarte puternic care se deplasează în jurul Polului Nord, în sens invers acelor de ceasornic, în sens ciclonic, și în atmosfera joasă, de asemenea, există această tendință de a avea în continuare până spre suprafață o circulație care să înconjoare Polul Nord. Este caracteristic sezonului rece”, a explicat climatologul Roxana Bojariu, pentru Digi24.

Formarea lui nu înseamnă că, gata, putem spune cum va fi iarna numai luând în calcul caracteristicile de acum, pentru că acest vortex polar, care dacă este puternic și dacă acel curent de aer cu viteze foarte mari care înconjoară Polul ține aerul rece, evident că vom avea mai ales circulații vestice, care aduc aer mai cald. Dacă, însă, vortexul e mai slab în sezonul rece, evident că pot exista scăpări, se deformează și atunci există zone din emisfera nordică, unde pot să pătrundă transporturi de aer foarte rece dinspre Arctica.

Vreme capricioasă

Climatologii americani au precizat însă că, având în vedere recentele anomalii oceanice și atmosferice, care au un impact asupra vortexului polar, apar semne care indică o iarnă dinamică în sezonul 2025/2026, arată severe-weather.eu. Vortexul polar are o istorie lungă și puternică de impact asupra vremii de iarnă în Statele Unite, Canada și Europa.

Există o caracteristică a vortexului, la înălțime mare, care poate, în anumite condiții, să dea anumite semnale prognostice, dar numai cu câteva săptămâni înainte, 3-4 săptămâni înainte. Și e foarte complex acest vortex - poate fi poate fi perturbat și de condițiile de la suprafață, dar și de condiții care țin de atmosfera înaltă. Dar, încă o dată, este greșit să spui că, dacă se formeazămai rapid sau e acum puternic sau e slab vortexul vom știi sigur cum va fi la iarnă”, a subliniat Bojariu.

Climatologul a adăugat că trebuie însă luat în considerare faptul că încălzirea globală determină o creștere a temperaturii în toate anotimpurile. Dacă vorbim de România și de statisticile noastre, vedem că tendința de creștere a temperaturii este cea mai mare în anotimpul de vară și pe locul doi în anotimpul de iarnă. (...) Așa că ierni în care să avem multe zile cu temperaturi mai mari decât în mod obișnuit, cu zile în care să nu avem ninsori, în care ploaia să înlocuiască ninsoarea - acestea sunt caracteristici statistice, care sunt favorizate de fundalul încălzirii globale. Dar asta nu exclude episoade limitate în timp, cu condiții severeă”.

