Vremea se răcește în toată țara și revin ploile. ANM: „Temperaturile vor fi, în următoarele zile, mai scăzute decât normalul perioadei”

Vremea se răcește în toată țara și vin ploile, anunță Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM. Spre mijlocul săptămânii, temperaturile vor fi în creștere, atingând chiar și 20 de grade în unele zone.

„În Capitală, atât la noapte cât și mâine, cerul va fi mai mult noros și se mențin condițiile de ploaie. Mâine dimineață, o temperatură în jurul a 6, 7 grade, iar după-amiază, doar în jurul a 16 grade. O vreme deci destul de rece, de altfel în toată țara temperaturile vor fi, mâine, dar și în următoarele 2 zile, deci până marți, mai scăzute decât normalul acestei perioade. Mâine se vor situa în general între 11 și 15 grade în Transilvania și Oltenia, iar în celelalte regiuni între 14 și 18 grade, poate izolat mai ridicate în Dobrogea. Luni și marți, temperaturile vor fi asemănătoare cu cele despre care vorbeam pentru mâine. Este însă posibil ca luni vremea să se mai răcească în jumătatea de Nord a teritoriului, adică să fie mai multe zonele cu temperaturile acelea între 11 și 14 grade,” a explicat meteorologul Florinela Georgescu.

Temperaturile scăzute vor fi însoțite de precipitații, anunță meteorologul.

„Va fi și un interval cu ploaie. Toate aceste 3 zile, cam în toate regiunile țării, se vor menține condițiile de ploaie și pe fondul vremii reci, în zona montană, la peste 1.500m, precipitațiile vor fi mixte,” a precizat meteorologul.

De miercuri, vremea se încălzește.

„O ameliorare din punct de vedere al precipitațiilor și o creștere treptată a temperaturilor așteptăm însă după jumătatea săptămânii care urmează. Deci de miercuri încolo și mai ales joi, vineri, posibil să revenim, în special în regiunile sudice, la valori termice spre 20 de grade,” a adăugat meteorologul.

