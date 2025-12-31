Live TV

Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta primele zile din 2026

Data publicării:
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.
Vremea în noaptea de Revelion Cum vor arăta primele zile din 2026

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat, în direct la Digi24, că România va avea parte de o noapte de Revelion geroasă, cu temperaturi minime de până la -14°C în zonele depresionare și valori de -7°C până la -9°C în Capitală. Potrivit ANM, rămân în vigoare și avertizări de vânt puternic, cu rafale de până la 90-100 km/h la altitudini de peste 1.700 de metri, iar primele zile din 2026 vor fi marcate de o alternanță de temperaturi, cu o încălzire temporară urmată de o posibilă răcire începând cu 4 ianuarie.

Vremea în noaptea de Revelion

„Din punct de vedere meteorologic, astăzi avem o vreme mai rece decât în mod obișnuit și va urma o noapte geroasă, mai ales în zonele depresionare, acolo unde deja s-au înregistrat valori de -14°C, așa cum s-a întâmplat și în ultimele nopți”, a spus Elena Mateescu.

Cu siguranță, temperaturile minime care se vor consemna la trecerea dintre ani vor caracteriza o vreme mai rece, geroasă, în zonele centrale și chiar nordice, inclusiv în Capitală, cu minime de -7°C până la -9°C.

Șefa ANM a atras atenția asupra condițiilor în care mulți români vor sărbători în aer liber.

„Atenție cum ne îmbrăcăm la trecerea în noul an, pentru cei care vor dori să ciocnească un pahar de șampanie în aer liber”, a avertizat Elena Mateescu.

Pe parcursul zilei de astăzi, până la ora 20.00, va rămâne în vigoare o avertizare meteorologică de cod galben pentru intensificări ale vântului, în special în Moldova, în zona montană, dar și în sud-vestul țării.

Aceasta a explicat că rafalele pot deveni foarte puternice la altitudine.

„La altitudini mai mari de 1.700 de metri, vitezele vântului vor atinge 90-100 km/h, iar la altitudini mai reduse vor fi de 50-70 km/h”, a spus Mateescu.

Pe măsură ce vom intra în noapte, intensificările de vânt vor fi în diminuare, astfel încât vom resimți în special temperaturile foarte scăzute.

„Este posibil să mai consemnăm ninsori slabe, în special în zona de munte, dar și în regiunile intracarpatice, Banat și Crișana, local în Transilvania și în nordul Moldovei”, a explicat Elena Mateescu, adăugând că, „în contextul în care astăzi rămân de interes intensificările de vânt, ninsorile pot fi viscolite, iar zăpada spulberată”, a completat ea.

Cum vor arăta primele zile din 2026

Directorul ANM a explicat că începutul noului an va aduce o alternanță de temperaturi, „în prima zi a anului, cu minime de până la -10°C în depresiuni, până la -3°C în zona litoralului și chiar în Capitală spre -6°C”, a declarat Elena Mateescu.

Zilele de 2 și 3 ianuarie vor fi caracterizate de temperaturi în creștere, astfel încât maximele se vor situa peste normalul datei din calendar, între 0 și 9°C, cu o maximă în Capitală în jur de 6-7°C.

Potrivit meteorologilor, și vântul va rămâne un factor de urmărit.

„Vor mai fi de interes intensificări ușoare și moderate ale vântului, cu viteze de 30-45 km/h, însă așteptăm un semnal pentru a vedea ce se întâmplă din 4 ianuarie”, a explicat directorul ANM.

Elena Mateescu a precizat că luna ianuarie ar putea aduce schimbări frecvente, „cu o primă zi autentică de iarnă, urmată de două-trei zile cu temperaturi în creștere”.

Din 4 ianuarie avem un semnal, cel puțin pentru jumătatea nordică a țării, ca o nouă masă de aer să ajungă în România și temperaturile să scadă.

„Semnalul arată o probabilitate de apariție a unor fenomene de iarnă, în special în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei, dar și în restul țării, pentru că luna ianuarie este, în mod tradițional, cea mai rece lună a iernii și a anului”, a adăugat aceasta.

La munte, ninsorile ar putea deveni mai consistente după primele zile din ianuarie.

„Din 4 ianuarie vedem posibilitatea formării unui strat consistent de zăpadă, inclusiv în zona montană”, a spus directorul ANM.

„Inclusiv în Capitală se vor înregistra valori de -7°C, -5°C, iar în zonele preorășenești ne putem apropia de -9°C, chiar -10°C”, a mai declarat Elena Mateescu.

