Educația financiară: de la alegeri responsabile la politici sănătoase

De Ziua educației financiare, pe 11 aprilie, am găzduit la Banca Națională a României cea de-a treia ediție a Forumului Educației Financiare, eveniment care se desfășoară, începând din anul 2022, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. În acest context festiv, alături de Guvernatorul BNR, am transmis felicitări elevilor finaliști ai Concursului național de educație financiar-bancară „Eugeniu Carada” și am avut plăcerea să înmânez diplomele premianților.

Forumul a beneficiat de participarea Prim-ministrului, a Ministrului educației și a Consilierului onorific al Președintelui interimar al României, iar alături de partenerii noștri – Autoritatea de Supraveghere Financiară, Academia de Studii Economice din București și Asociația Română a Băncilor – am evidențiat importanța decisivă a educației financiare pentru construirea unei societăți responsabile și prospere, capabilă să înfrunte provocările în mod competitiv, cu echilibru și înțelepciune.

Tabloul anului 2025 aparține unui larg spectru de incertitudini și provocări, economice și politice, interne și externe. Pentru România, provocările cheie rămân legate de consolidarea finanțelor publice și sustenabilitatea financiară, mai ales după derapajul deficitului bugetar din anul 2024. Obiectivul esențial al stabilității financiare poate fi atins, în mod sustenabil, însă doar prin partajarea echitabilă a eforturilor de disciplină și ajustare.

În continuare, mesajul transmis în deschiderea Forumului Educației Financiare 2025:

„Distinsă audiență, Stimați colegi, Doamnelor și domnilor,

Vă urez și eu bun venit la Banca Națională a României, la cea de-a treia ediție a Forumului educației financiare. Îmi amintesc cu bucurie faptul că am încurajat inițiativele de promovare a educației financiare încă de la prima ediție a Forumului, în anul 2022, atunci când am inițiat, de la Administrația Prezidențială, Înaltul Patronaj al Președintelui României dedicat proiectelor de educație financiară.

Astăzi, putem spune că intenția de a asigura un astfel de cadru instituțional de anvergură, pentru colaborare și dezbateri privind educația financiară, a reușit să treacă și testul timpului.

Desfășurarea Forumului și anul acesta sub Înaltul Patronaj al Președintelui interimar al României reprezintă o continuare a recunoașterii importanței demersurilor noastre. Indiferent de ceea ce ne va aduce viitorul, sperăm ca acest sprijin să rămână, și în anii următori, pe agenda de priorități a autorităților publice și a Administrației Prezidențiale.