România: De la Sighet la Silicon Valley – 35 de ani de progres alături de SUA și UE

Am urmărit cu atenție declarațiile vicepreședintelui JD Vance despre alegerile din România și despre viitorul tehnologiei. Aceste subiecte ne privesc direct, pentru că ating inima democrației – procesul electoral liber și corect – și viitorul nostru digital, care va defini generațiile următoare.

Ca senatoare și ca româncă, înțeleg poziția Statelor Unite: într-o lume în schimbare rapidă, forța tehnologică este cheia influenței globale. Dar democrația, parteneriatele și valorile pe care le împărtășim nu sunt doar despre putere. Sunt despre încredere, despre istorie și despre loialitate.

Parteneriatul României cu SUA este parte din ADN-ul nostru democratic. Pentru noi, americanii nu sunt doar aliați. Sunt parte din visul nostru de libertate, același vis care ne-a făcut să ieșim în stradă, în frig, în decembrie 1989. Atunci, am sperat într-o Românie liberă, democrată, occidentală. Noi, românii, am fost loiali Statelor Unite fără echivoc: am fost alături de SUA în teatrele de operații militare, cu prețul vieții soldaților noștri; am fost și suntem un pilon de stabilitate în NATO, la granița de est a democrației; am investit în securitate, în parteneriate strategice și am pus în aplicare valorile lumii libere.

Înțeleg poziția SUA că alegerile trebuie să fie libere, corecte, dar nu poate fi îndeplinit acest deziderat dacă nu sunt și protejate de interferențe maligne externe. De aceea, România are nevoie de adevărul complet despre alegerile anulate – pentru ca românii să își recapete încrederea în democrație. Şi aici sunt perfect de acord cu vicepreşedintele Vance: statul român trebuie să clarifice, inclusiv instituţional, care sunt raţiunile care au fundamentat anularea alegerilor.

În egală măsură, avem nevoie și de protecție împotriva dezinformării și atacurilor hibride – pentru ca tehnologia să apere, nu să submineze, procesul democratic. România are nevoie de un parteneriat strâns cu SUA în combaterea interferențelor externe, pentru că inamicul nostru comun este haosul creat de regimurile autoritare, nu regulile care asigură alegeri libere și corecte.

De asemenea, înțeleg poziția Statelor Unite potrivit căreia AI și tehnologia sunt arme strategice în competiția globală. Dar cred cu tărie că viitorul trebuie construit împreună de SUA și UE, nu în competiție. Uniunea Europeană este casa noastră, locul unde România și-a regăsit libertatea și a construit democrația. Statele Unite sunt partenerul nostru strategic, prietenul căruia i-am fost mereu loiali. De aceea, cred că SUA și UE trebuie să coopereze în definirea regulilor AI, pentru ca tehnologia să servească democrației, nu să o submineze. Mai cred că alegerile, atât în Europa, cât și în SUA, trebuie protejate prin parteneriate transatlantice, pentru că atacurile hibride nu au granițe. Nu în ultimul rând, opinia mea este că inovația trebuie să fie etică și că etica nu poate frâna inovația care aduce beneficii omenirii.

În final, domnule Vance, vă invit în România. Vizita dumneavostră în țara noastră ar trebui să înceapă la Sighet, acolo unde zidurile vorbesc despre cei care au murit pentru libertate. Apoi v-aș invita să vedeți, cu ochii dumneavoastră, cât de departe a ajuns România în ultimii 35 de ani, după căderea comunismului și desprinderea nostră din blocul sovietic. Să vedeți cum arată: o Românie în NATO, care apără flancul estic al democrației; o Românie în UE, parte din cel mai mare proiect de pace al continentului; o Românie digitală, unde tinerii inovează, nu doar consumă tehnologie. Și toate aceste progrese pentru unii, miracole pentru noi, le-am făcut împreună cu SUA, în parteneriat, cu loialitate și cu speranță.

Domnule Vance, SUA sunt puternice, dar o Americă mare este una care își ascultă aliații și lucrează în echipă cu ei. Europa este precaută, dar o Europă mare este una care înțelege că inovația și etica pot merge împreună. Iar România este puntea între aceste două viziuni – pentru că suntem parte din ambele lumi.

Mesajul meu este unul singur: noi nu vrem să alegem între SUA și Europa. Vrem ca SUA și Europa să fie împreună. Nu pentru că trebuie. Pentru că așa arată lumea în care visul nostru de libertate rămâne viu.

Nicoleta Pauliuc

Senator PNL, Președinta Comisiei de Apărare din Senatul României