CTP, despre Dosarul 10 august făcut de DIICOT: Este instigare la omor din partea procurorilor care au redactat acest document oficial

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră, legat de redeschidrerea Dosarului 10 august, că cercetarea trebuie făcută de procurorii militari și că procurorii DIICOT au de răspuns pentru modul în care au redactat ordonanța de clasare. În opinia gazetarului, compararea acțiunii jandarmilor împotriva manifestanților din piață cu cea de „întoarcere a unei culturi iremediabil compromise la stadiul de brazdă” este instigare la omor.

„În ce privește această structură, DIICOT, ea ar avea de răspuns și pentru alte lucruri, decât ancheta privind ce s-a întâmplat la 10 august. De pildă, pentru ce a aăprut scris negru pe alb de către procurorii DIICOT în legătură cu justificarea abandonării oricărei urmăriri penale a șefilor Jandarmeriei”, a declarat Cristian Tudor Popescu marți, la Digi24.

El a făcut trimitere la celebrul pasaj din ordonanța de clasare a dosarului, prin care procurorii DIICOT au justificat intervenția în forță a jandarmilor împotriva protestatarilor: „Acțiunea de intervenție în forță pe timpul desfășurării unei adunări publice care și-a pierdut caracterul pașnic nu poate avea semnificația unei activități de plivit buruieni într-un răsad de panseluțe, ci mai degrabă pe cea de întoarcere a unei culturi iremediabil compromise la stadiul de brazdă”.

„Ce înseamnă asta? Înseamnă băgarea în pământ, în mod nediferențiat, a participanților la manifestație. Asta înseamnă. Când o cultură este putrezită, în agricultură, atunci se vine cu lama plugului, se întoarce brazda peste ea și cultura respectivă este reciclată ca îngrășământ în pământ. Deci aceasta este o instigare la omor în masă din partea procurorilor DIICOT care au redactat acest document oficial de justificare a respectivei decizii”, a spus Cristian Tudor Popescu.

El afirmă că procurorii DIICOT trebuie fie trași la răspundere: „Trebuie să răspundă acești indivizi, respectivii procurori, pentru ce au scris și au semnat acolo. Inspecția Judiciară ce face în legătură cu așa ceva?”.

„Cum să te delimitezi de ăștia?”

CTP a amintit și de pasajul în care manifestanții pașnici au fost făcuți complici morali cu cei violenți, pentru că nu s-au delimitat de ei.

„Cum să se delimiteze, când ăia veneau cu pietre, cu sticle, cu garduri, fiind niște inși tineri, vânjoși și puși pe dat cu astfel de obiecte contondente? Cum să te delimitezi tu, manifestant pașnic, bătrân, femeie, om, în general, neviolent, cum să te delimitezi de ăștia? Delimitarea asta trebuia operată de jandarmi, nu de cetățenii pașnici. Ce să facă, să se ia la bătaie cu imbecilii ăia, cu pitecantropii ăia? Absurd!”, a mai afirmat gazetarul.

„Nu mai vorbesc toate absurditățile din acest document alcătui de către DIICOT, vorbesc de instigarea la omor, care e prezentă în acea hârtie. Pentru asta văd că DIICOT nu răspunde. Ce face Inspecția Judiciară? Ce face Parchetul General, doamna Scutea, în legătură cu ce au făcut acești procurori din subordinea domniei sale?”, întreabă CTP.

El spune că Dosarul 10 august „nu avea ce să caute la DIICOT”.

„Care crimă organizată, care terorism? Nici vorbă de așa ceva. A fost invenția lovituri de stat, invenția lui Dragnea și a șefilor Jandarmeriei care au făcut plângere la DIICOT pentru așa-zisă lovitură de stat, astfel încât să ajungă dosarul la DIICOT, că ar fi un atentat lasiguranța națională. Deci nu avea ce să caute dosarul acolo. Important este acum ca dosarul să fie refăcut de procurori militari, nu de procurori de la DIICOT. Iar domnii procurori de la DIICOT să răspundă pentru instigarea la omor din acel document”, mai declarat jurnalistul.

„De când fac procurorii analize stilistice?”

CTP a mai afirmat că, în opinia lui, „dosarul depinde de rezultatul alegerilor din această toamnă, dacă vom avea o altă concluzie a procurorilor”.

„Am văzut de-a lungul deceniilor în țara asta ce s-a întâmplat cu dosare asemănătoare, cum au fost dosarele mineriadelor sau dosarul revoluției. Ce s-a întâmplat? Câtă vreme s-a aflat o anumită structură politică la putere, aceste dosare au fost pur și simplu băgate la sertar, închise, s-au dat neînceperi de urmprire penală... nu s-a făcut niciun pas vreme de zeci de ani. Dacă vom avea din nou respectiva structură politică la putere în această toamnă, cu siguranță se va constata din nou complicitatea morală a manifestanților pașnici, care au tras pe nas gazele lacrimogene, în loc să se abțină de la atâta respirat, și s-au repezit cu capetele în bastoanele polițiștilor, asta va fi concluzia”, a arătat gazetarul.

„În momentul de față nu cred că justiția din România a ieșit din zona influențării ei de către politic, lucru care s-a întâmplat ani și ani la rând. S-au mai schimbat niște lucruri acolo, dar nu am siguranța că se va face o anchetă ca la carte, în care este foarte clar ce trebuie făcut. Ce ne spun nouă domnii de la DIICOT acum și văd că nu-i întreabă nimeni de asta. V-a întrebat cineva în legătură cu ce au făcut manifestanții și jandarmii pe-acolo, prin piață? Nu trebuie să decideți dumneavoastră, procurori, dacă acțiunea respectivă a jandarmilor era de natura întoarcerii culturii putrezite în brazdă. Nici măcar nu trebuia să spuneți asta. Nici măcar nu trebuia să folosiți expresii de tipul într-un mod plastic, dar sugestiv într-un document oficial al procuraturii. Va să zică ăștia își începeau paragraful acesta înspăimântător cu întoarcerea oamenilor în pământ, îl începeau cu o autoapreciere de critici literari la adresa a ceea ce scriau ei acolo, într-un mod plastic, dar sugestiv. Pe bune? De când fac analize de-astea stilistice pe propriul text procurorii? Nu i-a întrebat nimeni dacă era plastic sau sugestiv și dacă era cultură compromisă sau nu. Întrebarea era cine a dat ordinul pentru această intervenție. Și vedem noi cum a fost intervenția. De fapt, am văzut o țară întreagă cum a fost intervenția. Întrebarea este cine a dat ordinul. Va să zică, Cucoș, Sindile, Cazan, Chirică n-au nicio treabă cu asta. Atunci cine are treabă? Jandarmii din piață au fost apucați deodată de febră la cap și au zis hai, domne, să ne năpustim pe oamenii ăștia de-aici, fără niciun ordin? Asta trebuia să ancheteze DIICOT și asta trebuie să ancheteze procurorii militari: traseul ordinului, până cât de sus în structura de atunci politico-guvernamentală, administrativă a României”.

