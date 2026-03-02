Live TV

Experiența profesională și averea lui Codrin Horațiu Miron, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef DIICOT

Data publicării:
codrin-horatiu-miron
Interviul pentru șefia DIICOT. Codrin Horațiu Miron promite o „ofensivă totală” împotriva drogurilor / Sursă: Captură Digi24.ro
Ministerul Justiției a făcut luni, 2 februarie, propunerea oficială pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), fiind vorba despre Codrin Horațiu Miron. În cadrul interviului de săptămâna trecută, Codrin Horațiu Miron a propus o „ofensivă totală” în ceea ce privește drogurile, menționând că „o prioritate absolută” va fi prevenirea traficului și consumului de droguri la festivaluri.

Codrin Horațiu Miron a intrat în magistratură în anul 1996, când a fost numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

În 2005 a intrat în DIICOT unde a investigat „tot spectrul de infracțiuni de criminalitate organizată”, după cum a explicat în timpul interviului de săptămâna trecută.

În anul 2016 a preluat conducerea biroului teritorial Arad, până în 2022 când a devenit procuror-șef al serviciului Teritorial Timișoara.

De ce a fost ales Codrin Horațiu Miron la șefia DIICOT

Ministerul Justiției a motivat propunerea lui Codrin Horațiu Miron la șefia DIICOT: 

  • „este un procuror cu o solidă pregătire profesională și o remarcabilă carieră universitară care, prin proiectul de management, a identificat în mod corect direcțiile de acțiune în vederea creșterii capacității operaționale a DIICOT de combatere a criminalității organizate, pentru sporirea calității și eficienței actului de justiție și de identificare a produsului infracțional ce urmează a fi indisponibilizat prin instituirea măsurilor asigurătorii;
  •  este, între altele, procuror specializat în combaterea infracționalității economico-financiare, având o experiență practică semnificativă în recuperarea produselor infracțiunii, inclusiv a celor aflate în străinătate;
  •  viziunea domnului procuror Codrin Horațiu MIRON pentru creșterea capacității operaționale a DIICOT de combatere a criminalității organizate este reprezentată de o prioritizare a anchetelor penale şi concentrarea asupra unor cauze apte să producă un impact deosebit asupra mediului infracţional (droguri, trafic de persoane, migranți, criminalitate informatică, macro-criminalitate economico-financiară);
  • din analiza proiectului de management a rezultat justețea strategiei privind identificarea produsului infracțional ce urmează a fi indisponibilizat prin măsuri asigurători, măsurile de acțiune fiind: limitarea accesului grupărilor de criminalitate organizată la resurse financiare prin investigaţii paralele pentru identificarea şi indisponibilizarea produsului infracţional (follow the money), prin măsuri asiguratorii în scopul confiscării speciale/extinse, corelativ cu întărirea componentei de valorificare anticipată şi imediată a bunurilor sechestrate; insistența pentru aplicarea prevederilor legale privind instituția confiscării extinse; cooperarea intensificată cu ANABI și ONPCSB, iar prin intermediul lor, cu structurile omoloage din străinătate;
  • în cadrul interviului, domnul procuror a prezentat modelul managerial pentru îmbunătățirea imaginii DIICOT în mass-media și în comunitate, direcțiile de acțiune fiind următoarele: o comunicare publică transparentă, modernă și orientată către cetățean/societate; organizarea de conferințe de presă pe aspecte legate de activitatea organelor de urmărire penală care suscită interesul mass-mediei și publicului; crearea unor conturi pe rețelele sociale, care să promoveze imaginea DIICOT și să reflecte activitatea și rezultatele obținute de structura specializată de parchet”

Ce a spus în cadrul interviului pentru funcția de procuror-șef DIICOT

În peisajul sistemului judiciar, DIICOT a fost sărit de critici, din partea media, a factorului politic, nu am văzut demonstrații publice din partea organizațiilor civice, managementul actual părea performant, așa că apare ca inexplicabil afluența așa mare de candidați pentru această funcție de conducere - practic, este cea mai râvnită funcție din cadrul Ministerului Public în acest moment, ceea ce mă face să cred că se dorește altceva”, a declarat Codrin Horațiu Miron la începutul interviului pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Acesta a subliniat, însă, mai multe problemele în ceea ce privește activitatea DIICOT, pe care le-a perceput din interiorul instituției.

„Această organizație are o altă dimensiune, în sensul în care, pot să vă spun că am fost izolați instituționali, nu am comunicat foarte bine, am fost departe de cetățean, am adâncit faliile existente între structura centrală și structurile teritoriale, nu am abordat foarte bine dimensiunea financiară a combaterii criminalității organizate”, a precizat șeful Structurii Teritoriale Timișoara.

Averea lui Codrin Horațiu Miron

Din ultima declarație de avere depusă, în anul 2024, reiese că procurorul DIICOT deține două terenuri în Arad și două apartamente în același oraș.

El avea la acel moment două automobile, fabricate în 2022, respectiv 2024, și aproximativ 55.000 de euro în conturi.

Din declarația de avere din 2024 reiese că procurorul mai avea un împrumut de 70.000 de euro, scadent în 2038.

Venitul lui anual se situa la acel moment în jurul sumei de 359.000 de lei, din salariul de procuror și cel de profesor. 

