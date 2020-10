CTP: USR să se gândească bine și să nu iasă la demonstrații de fericire pe străzi

Demonstrațiile de fericire pe străzi nu reprezintă în acest moment o acțiune inspirată și justificată pentru USR, a arătat vineri seara, la Digi24, gazetarul Cristian Tudor Popescu. USR este în acest moment partidul cu potențialul cel mai mare de creștere, însă trebuie să-și facă o analiză realistă: cât din rezultatele de la alegerile locale se datorează siglei USR-PLUS, cât unor alianțe cu PNL și cât unor oameni care au fost aleși prin ei înșiși, nu pentru că au candidat pentru USR. Un astfel de exemplu este noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a explicat CTP.

„Nici USR nu procedează bine după aceste alegeri. Am văzut un marș acum, au ieșit cu prapori de bucurie, de sărbătoare, că au câștigat: vă mulțumim! Ce sens are? Trebuie să te gândești ce ai făcut în mod real. Ei nu au trecut în materie de administrație urbană, că n-au avut până acum primari, oameni în consilii județene, pleacă de la 0. Și atunci trebuie să fii foarte atent cât din ce ai obținut se datorează siglei USR-PLUS și cât se datorează unor oameni pur și simplu, care nu sunt neapărat USR?”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Acest Dominic Fritz care a câștigat la Timișoara înțeleg că stă în România de un an de zile, nu are cetățenie română. (...) Deci, dl. Fritz a câștigat Primăria prin propria-i persoană, în mod evident, nu pentru că era de la USR! Nu a avut nimeni timp să-l asocieze cu USR-ul. La fel, doamna Lasconi a câștigat acolo prin ea însăși, în mod evident. N-a avut treabă cu USR-ul, s-a înscris să fie și ea la un partid, acolo, și a câștigat prin propria-i prestație în fața câmpulungenilor”, a arătat gazetarul.

„USR-ul are și vot politic, dar e puțin. E vreo 9 la sută. Au potențial de creștere. Potențialul de creștere al USR e cel mai mare dintre toate partidele de pe scena politică. De asemenea, să nu uităm că doamna Armand a fost votată candidat comun, USR-PLUS-PNL. Domnul Nicușor Dan a fost votat candidat comun, USR-PLUS-PNL, deci nu numai prin farmecul și fascinația pe care le exercită asupra cetățenilor a obținut aceste rezultate. Trebuie să se gândească bine la asta și nu să iasă să facă demonstrații de fericire pe străzi, ci să se gândească: domnule, unde am obținut noi cu adevărat și unde, de fapt, nu suntem noi și mai avem foarte mult de lucru? Dar este un partid în ascensiune”, a punctat Cristian Tudor Popescu.

Dominic Fritz are „eiron”

În contextul menționării alegerii lui Dominic Fritz, CTP a ținut să remarce o schimbare de mentalitate care s-a produs, totuși, în decursul ultimelor trei decenii: „Aici am așa, un sentiment, pentru că am trăit anii 90. Începutul anilor 90 - Dumnezeule! Să-ți imaginezi atunci că ar putea fi ales în România un om care nu are cetățenie română, că poate fi aleasă o doamnă, Clotilde Armand, care vorbește românește cu un pronunțat accent franțuzesc, că vor fi aleși - așa ceva era „science-fiction”, o fantasmagorie în 1990, aproape că nu-mi vine să cred. Și uite că lucrurile și oamenii s-au schimbat. Mă bucură, s-au depășit niște limite, niște prejudecăți băgate cu ciocanul în capul cetățenilor români vreme de decenii”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a subliniat două atuuri pe care le-a văzut în primarul ales al Timișoarei.

„Eu n-am de unde să știu câtă pricepere edilitară are dl Fritz, însă:

Vorbește bine românește, iar ca să vorbești bine românește pentru un nativ de limba germană este greu. Doamna Clotilde Armand vorbește cum vorbește - în general corect, dar cu un accent foarte pronunțat din limba franceză, care este limbă latină, româna e sora francezei. Cu germana nu-i așa. Ca să treci din germană în română e greu! Verbul în germană e la urmă. E foarte bine că e așa. De ce este germana limba filosofilor și a logicienilor? Pentru că fiind verbul la urmă, nu poți să începi o frază fără să știi ce ai de spus, fără să ai o țintă și o structură în cap, așa cum fac nenumărați politicieni români de-i vedem pe ecrane: încep o frază, se duc până la jumate, sunt atârnați undeva acolo, nu mai știu cum să continue, o bălmăjesc, după care trec, rup, fracturează anacolutic și trec la altceva, pentru că de fapt nici n-au știut exact ce vor să spună, dar s-au ghidat după un principiu sfânt: să nu tacă! Hotărâți, cu putere, să zică acolo ceva! E, în germană nu merge, pentru că verbul e la urmă, trebuie să știi ce vrei cu propoziția. Mai are ceva important. Are „eiron”, cum îi ziceau grecii. Eiron, adică capacitatea de a ieși din tine, a te privi și a râde de tine însuți. Așa ceva la politicienii români nu vedeți! Dați-mi și mie exemplu de un politician care să fie capabil de ironie la adresa sa. E greu să găsești. Trebuie să fii capabil să-ți vezi niște defecte cu adevărat și să râzi cu adevărat de tine”, a explicat CTP.

E plină România de Putini!

„Sper că dl. Fritz își va face cel puțin un mandat de primar așa cum trebuie, fără să se gândească nici măcar la al doilea mandat”, a adăugat CTP.

Gazetarul crede, de altfel, că mandatele primarilor - și ale parlamentarilor - ar trebui limitate la două, așa cum e și mandatul președintelui, pentru că altfel, un primar nu se va mai gândi la cetățeni, ci la cum să fie reales.

„Parlamentari de 20, 25 de ani! Putin! E plină România de Putini! La Primărie și Parlament. Toată lumea ar trebui să aibă maximum două mandate, ca președintele - mi se pare absolut coerent, consistent, de bun-simț în sistemul politic din această țară. Cât mai continuăm cu asta? Dar sper ca dl. Fritz să nu aibă gânduri de mărire și să-și facă treaba acolo la Timișoara”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.