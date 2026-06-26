ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce ar putea face Sorin Grindeanu dacă ajunge premier?

„PSD încearcă să lase impresia unui nou început, dar uită că a fost la guvernare până acum două luni. Problema lui Sorin Grindeanu este că, în ultimul an, a blocat aproape toate reformele", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Paradoxul este că cel mai mare adversar al Guvernului Grindeanu s-ar putea să fie chiar Sorin Grindeanu."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Sorin Grindeanu, nominalizat de PSD ca propunere pentru funcția de premier, urmează să fie desemnat de Nicușor Dan pentru a construi o majoritate. Ce va face și ce ar putea să facă domnul Grindeanu în fruntea Guvernului?

Florin Negruțiu: Domnul Grindeanu este, în sfârșit, o gură de aer proaspăt. Un om nou, nou, care trebuie să dovedească la guvernare. Să vedem cum se va descurca în această poziție în care, sigur, a mai fost. Chiar a fost la guvernare.

PSD-ul domnului Grindeanu, uită lumea, dar până acum aproape două luni, până în momentul în care domnul Grindeanu a decis să dărâme guvernul, făcea parte din acest guvern. PSD a fost la guvernare în ultimul an. Uităm lucrul ăsta ca și când istoria ar începe de la moțiunea de cenzură.

Pentru PSD pot să spun că am încredere puțină spre deloc în capacitatea domnului Grindeanu de a exercita funcția de premier. Și asta nu pentru că a mai fost și ne-am lămurit în privința lui, ci pentru că apetitul lui de reformă este egal cu zero.

De fapt, domnul Grindeanu, pe tot parcursul anului care a trecut, a blocat orice fel de inițiativă de reformă. De ce a făcut asta? Pentru că PSD este un partid anti-reformă. Este un partid retrograd. Niciodată sistemul nu va dori să se reformeze. Ori PSD se confundă cu partidul-stat, cu partidul care a construit acest sistem.

Orice încercare de a schimba lucrurile în energie, în companiile de stat, în administrația publică, pensiile speciale, orice inițiativă încercată de Ilie Bolojan a fost sabotată de PSD.

Claudiu Pândaru: Bun, asta dacă ajunge domnul Grindeanu la Palatul Victoria. Pentru că am senzația că în următoarele zile domnul Grindeanu va fi cel mai mare opozant, cel mai dur critic și cel mai dur negociator împotriva... Guvernului Grindeanu.

Va pune cele mai dure condiții și va cere cea mai largă independență... ca să nu facă nimic.

Domnul Grindeanu încearcă să fugă de această poziție. De un an încoace este într-o cursă, într-un maraton, cu spatele spre fotoliul de la Palatul Victoria. Uite că soarta îl aduce acum în poziția în care partidul îl întoarce cu fața spre funcția de premier.

Doar că mă tem că negocierea dintre Sorin Grindeanu și Sorin Grindeanu va fi una foarte dură. Și nu știm cine va câștiga la final. Și nici nu știm cine va trăda până la urmă.