Blocajul continuă pe scena politică, în aşteptarea desemnării unui nou premier, după retragerea primei nominalizări, Eugen Tomac, şi respingerea în Parlament a celei de-a doua propuneri din partea preşedintelui, liberalul Adrian Veştea. Liderii politici din fosta coaliţie de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi nu au ajuns la un acord politic, pentru susţinerea unui guvern în Parlament, deşi şeful statului i-a chemat la Palatul Cotroceni şi i-a pus faţa în faţă, vineri. Presiunea pentru învestirea unui guvern este cu atât mai mare cu cât marţi este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar deputaţii şi senatorii intră în vacanţă.

Partidele prooccidentale nu au reuşit să ajungă la un acord pentru susţinerea unui premier în Parlament care să aibă majoritate.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, după eşecul discuţiilor de vineri, că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi, după consultările oficiale, îl credea depăşit. El a mai spus că PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări, iar de la discuţia de marţi, PNL şi-a schimbat poziţia.

Şeful statului a cerut partidelor să revină la dialog şi să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că liberalii nu au promis „un cec în alb” pentru Sorin Grindeanu în vederea ieşirii din criza politică, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern.

„Nu am ajuns la un acord”, a transmis Bolojan. Reprezentanţii PNL au transmis că nu vor accepta lecţii despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză.

Şi preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureşan premier, este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză.

Scenariile cu care lucrează partidele politice

Majoritatea parlamentară pe care și-o dorește președintele, fie ea și doar pentru instalarea unui guvern minoritar, nu este mai aproape de realizat decât era vineri. Partidele nu au dat semne că și-ar fi schimbat pozițiile. Analiștii spun că sunt cinci scenarii posibile în acest moment.

Într-o primă variantă, nu se ajunge la niciun compromis în termen scurt și G uvernul Bolojan rămâne interimar. Într-un alt scenariu, PSD, PNL, UDMR și USR ajung la un acord pentru o rotativă guvernamentală în care PSD să aibă primul șefia Guvernului. Adică Sorin Grindeanu va fi următorul premier. O altă variantă, cea mai sigură pentru social democrați, a fost lansată de Lia Olguța Vasilescu. PSD obține voturile UDMR și instalează Guvernul Grindeanu. Nu este exclus nici scenariul în care PSD va încerca să rupă voturi din PNL. Cei mai sensibili ar fi membrii aripii Veștea. Ar exista și în AUR o aripă disponibilă pentru voturi. Este formată din parlamentarii care l-ar fi votat și pe Veștea. Un scenariu mai puțin probabil, dar care are și el șanse, este instalarea unui guvern condus de Siegfried Mureșan, cu voturile PSD. Pentru acesta ar fi nevoie ca social democrații să fie de acord cu rotativa și să preia a doua perioadă, cea din anii electorali 2027 și 2028.

Ce solicită fiecare partid

PNL-USR şi UDMR au venit cu propunerea de premier Siegfried Mureşan şi au cerut PSD să susţină un guvern minoritar al dreptei şi rotativă anul viitor, când va fi susţinut un Guvern PSD, cu condiţia ca niciun partid să nu depună moţiune de cenzură şi să rezolve urgenţele şi priorităţile ţării: PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE.

Biroul Politic Naţional al PSD a votat, pe de altă parte, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier.

Sorin Grindeanu a anunţat că PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare şi va juca exclusiv pe mâna sa.

„PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme şi care nu va sta cu căciula în mână în faţa nimănui. Va fi în serviciul românilor şi atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu, relansare economică şi recâştigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate”, a mai spus Grindeanu.

PSD nu este de acord nici ca dreapta să preia guvernarea, iar PSD să intre de anul viitor, potrivit rotativei, social-democraţii anunţând că nu vor vota niciodată un guvern din care nu fac parte.

Citește și:

VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)

Editor : Ș.R.