Am ales în toată această perioadă să vorbesc și să scriu mai puțin despre oameni și mai mult despre idei și principii. Cred că ne-am fi dorit cu toții o campanie mult mai scurtă și mai echilibrată. Și mai cred că, indiferent de deznodământ și de opțiunile fiecăruia, pe care le respect, c-așa-i în democrație, avem datoria ca din 26 septembrie să rămânem uniți și să privim înainte.

Partea bună? Competiția există. Și e dură, inclusiv la case mai mari; dacă vrem să ne convingem, e suficient să urmărim alegerile primare din Partidul Republican sau din Partidul Democrat din SUA. Partea mai puțin bună este i-am dezamăgit pe o parte dintre românii care ne-au acordat încrederea și votul lor. Avem însă timp să le demonstrăm rapid că merităm o nouă șansă, cu o condiție strictă și necesară: să livrăm bună guvernare și rezultate vizibile în viețile lor.

Am convingerea că România are nevoie de Partidul Național Liberal, pentru cel puțin trei motive. Primul: e singurul partid autentic de dreapta, puternic ancorat în familia Partidului Popular European. Al doilea: a demonstrat că (se) poate, mai ales la nivel local, unde liberalii au schimbat fața comunităților din Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Reșița, Deva, Sinaia ș.a.m.d. Al treilea: pentru că e un partid de patrimoniu, care merită - fie și numai pentru istoria sa - să reușească.

Pentru asta, însă, are datoria să se schimbe în bine. Și repede. Tocmai acest moment de răscruce ne dă șansa la un restart, la o reconstrucție pe baze solide, care să treacă să fie în pas cu timpurile și să treacă testul timpului.

Alături de echipa filialei pe care o conduc, PNL Sector 1, am ales o singură echipă, echipa Partidului Național Liberal, după cum am anunțat aici în premieră încă din iulie. Am votat în unanimitate o decizie de Birou Politic prin care responsabilizăm fiecare membru să aleagă liber, conform propriei evaluări. Apoi, am cerut membrilor să ne transmită propuneri pentru noul PNL, pornind o dezbatere internă despre principii și proiecte. Pe baza acestora, pe 14 septembrie, am votat în unanimitate o rezoluție pentru ambii candidați la președinția Partidului Național Liberal, bazată pe cinci direcții strategice: oameni, organizare, idei, finanțare și comunicare.

Despre oameni am scris pe larg într-un articol anterior, publicat tot în Agora Digi. Cum îi atragem, cum îi motivăm, cum implementăm meritocrația și principiul „omul potrivit la locul potrivit”, esența organizării interne și a propunerilor formulate pentru funcțiile de răspundere publică. De aici pleacă totul.

Legat de organizare, propunem un model de (re)construcție de jos în sus, așa cum merită un partid modern. Fiecare comunitate are nevoie de o viziune de dezvoltare și în fiecare comunitate există vectori de opinie dornici să definească această direcție. Ei cunosc problemele locale și au de multe ori la îndemână soluțiile. PNL trebuie să-i atragă și să-i implice pe acești oameni, asigurând includerea lor în procese decizionale de la nivelul comunității.

Fără idei mari nu există partide mari. Din fericire, PNL are o temelie solidă, cel puțin de la I.G. Duca încoace. Soluția este back to basics și am descris-o pe larg aici. Rămâne să punem la aceeași masă minți ascuțite și să formăm viitoarele generații de oameni politici. Instrumentul îl avem: Institutul de Studii Populare (ISP). Acesta trebuie restartat și adus la nivelul modelelor de bune practici ale marilor partide din SUA și din Europa. Partidul Național Liberal are parteneri externi de la care poate cere rețeta, care trebuie adaptată la particularitățile locale. ISP trebuie să genereze politici publice liberale și de impact la nivel local sau central, să coaguleze membrii de partid și vectori de influență neafiliați politic, dar care pot aduce idei valoroase, să creeze punți de legătură cu comisiile de specialitate ale partidului și să promoveze ideile și politicile de dreapta.

A patra direcție din rezoluția PNL Sector 1 vizează finanțarea, pentru care am propus un sistem bazat pe încurajarea „microdonaţiilor” din partea unei baze cât mai largi de cetățeni. Și cât mai puțini bani de la stat. Pe lângă rezolvarea criticilor din societate, de la oameni care nu sunt de acord ca taxele și impozitele lor să finanțeze partide politice, acest sistem va eficientiza cheltuielile și va permite modernizarea finanțelor partidului. În plus, soluții precum sedii virtuale sau implicarea mai multor voluntari, inclusiv pentru fundraising, vor dinamiza viața filialelor.

În fine, a cincea direcție este comunicarea. Noi am lansat anul trecut conceptul #parteneriatpentrucomunitate, prin care suntem alături de cetățenii din sectorului 1, la firul ierbii și prin toate canalele de comunicare disponibile. Propunem lansarea parteneriatului pentru comunitate la nivel național, printr-o aplicație care să raporteze probleme locale sau naționale, să fie propuse inițiative legislative direct de către cetățeni, să existe un schimb de idei constant între aleșii PNL și cei care le-au acordat încrederea.

Dacă vom aplica aceste direcții la nivel național, Partidul Național Liberal are șansa de a deveni un exemplu pentru toate partidele și de a atrage alături, în arena publică, cetățeni dornici să se implice în schimbarea țării.

Indiferent de rezultatele acestor alegeri interne, avem datoria ca din 26 septembrie să rămânem uniți și să privim înainte. Partidul Național Liberal este o singură echipă. Așa cum este firesc să fie. Cu responsabilitatea fiecărui vot al românilor care au crezut în noi, singură bătălie pe care trebuie să o ducem de acum încolo este cea pentru România puternică în Europa și în lume. Prin noi înșine.