„O fi de la reumatism?” Siegfried Mureșan, mesaj ironic despre zborul în Grecia al lui Florin Manole, Victor Ponta şi Cristian Deliorga

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a transmis marți un mesaj ironic în contextul zborului cu avionul privat la Mykonos al lui Florin Manole, Victor Ponta și Cristian Deliorga. El a făcut referire și la cazul șefului Autorității Rutiere Române, în locuințele căruia procurorii au găsit peste 500.000 de euro cash, ascunși în cutii de pantofi.

„Ați observat că pesediștii, când zboară «în interes de serviciu», nu au niciodată treabă prin zone cu temperaturi mai scăzute? Ei zboară mereu în zone calde: Monaco, Nisa, Dubai, Mykonos”, a scris Siegfried Mureșan.

„O fi de la reumatism? De la atât stat prin cămări reci și întunecate, dosind cutii de pantofi cu lumina stinsă”, a adăugat europarlamentarul.

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Postarea sa vine după ce PressOne a relatat că, în luna iulie, mai multe persoane cu funcții publice sau politice și oameni de afaceri au călătorit cu avioane private spre Nisa și Mykonos.

Pe 3 iulie, un avion privat de tip Challenger 300 a decolat de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” spre Nisa. Potrivit sursei citate, printre pasageri s-au aflat judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, și omul de afaceri Florin Cârstocea, alături de familiile lor.

Pe 8 iulie, un alt avion privat a plecat de la Băneasa spre Mykonos. La bord s-ar fi aflat, printre alții, Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, senatorul UDMR István-Loránt Antal, Mihai Daraban și omul de afaceri Gruia Stoica.

Florin Manole a declarat că deplasarea a fost organizată și plătită de Camera de Comerț și Industrie a României și că a participat pentru a discuta teme privind legislația muncii. Cristian Deliorga a spus că a fost vorba despre un „eveniment privat”, în timp ce Victor Ponta a declarat că nu își amintește deplasarea.

În ceea ce privește referirea la „cutiile de pantofi”, Mureșan face trimitere la dosarul de corupție de la Autoritatea Rutieră Română. Șeful ARR, Cristian Anton, a fost reținut de DNA după perchezițiile desfășurate la instituție și la locuințele sale. Anchetatorii au găsit peste 500.000 de euro cash, ascunși în cutii de pantofi.

Cristian Anton a fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu când acesta era ministru al Transporturilor, iar în 2024 a fost numit la conducerea Autorității Rutiere Române. Acesta ar fi încasat simultan venituri din cinci poziții în instituții și companii din București și trei județe.

Editor : C.S.