Doi turişti care au părăsit traseul marcat pe Valea Caraimanului, recuperaţi de salvamontişti dintr-o zonă periculoasă

Doi turişti care au părăsit traseul marcat pe Valea Caraimanului, în Munţii Bucegi, şi au rămas blocaţi într-o zonă de abrupt au fost recuperaţi, marţi, de salvamontiştii din Prahova.

Salvamontiştii prahoveni au intervenit, marţi, pentru recuperarea a doi turişti care au urcat pe Valea Caraimanului, în Bucegi, însă au ieşit de pe traseul marcat şi au rămas blocaţi într-o zonă de abrupt.

Salvatorii montani au ajuns la cei doi, i-au preluat şi i-au coborât în siguranţă de pe munte.

Imagini postate de Salvamont Prahova arată că una dintre persoane a rămas blocată într-o zonă din care nu mai putea urca pe munte, iar în jos era prăpastie.

Salvamontiştii au atras în repetate rânduri atenţia asupra faptului că turiştii care urcă pe munte trebuie să se informeze, înainte de a pleca în drumeţie, asupra traseului şi să aleagă ruta pe care vor urca în funcţie de capacitatea lor de a face faţă condiţiilor grele şi terenului accidentat de pe munte.

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Editor : Liviu Cojan