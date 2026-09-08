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Zelenski a mers la Oslo pentru funeraliile regelui Harald al V-lea. Președintele Ucrainei va discuta și despre apărarea antiaeriană

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Gardermoen 20260908. Volodymyr Zelenskyj on his way by car from Oslo Gardermoen airport on Tuesday in connection with King Harald V's funeral on Wednesday. Over 150 flights with royal guests, heads of state and VIPs are expected. In the restricted area at
Volodimir Zelenski a mers la funeraliile Regelui Harald al Norvegiei. Foto: Profimedia
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marţi în Norvegia pentru funeraliile regelui Harald al V-lea şi întrevederi cu guvernul norvegian cu privire la problemele legate de apărarea antiaeriană.

Volodimir Zelenski urma să aibă o întrevedere cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store „în această seară” (marți seară - n.r.), au anunţat serviciile executivului norvegian într-un comunicat preluat de AFP, potrivit Agerpres.

„Vom discuta despre continuarea sprijinului pentru Ucraina. Principala problemă este consolidarea apărării antiaeriene şi ajutorul în alte domenii importante pentru a trece iarna”, a scris Zelenski pe reţelele sociale.

Preşedintele ucrainean a precizat că, împreună cu soţia sa, îşi va exprima „recunoştinţa faţă de Norvegia în cadrul ceremoniei de rămas-bun de la majestatea sa regele Harald al V-lea”, decedat pe 28 august la vârsta de 89 de ani şi care va fi înmormântat miercuri la Oslo.

Din motive de securitate, nu este prevăzută nicio întâlnire cu presa după discuţia sa de marţi cu premierul Store.

„Ucraina are o nevoie critică de sisteme de apărare antiaeriană şi de alte forme de sprijin militar şi se pregăteşte să înfrunte o iarnă dificilă”, au subliniat serviciile premierului norvegian.

„Discuţiile se vor concentra în special pe cel mai bun mod în care ajutorul militar şi civil norvegian poate răspunde nevoilor actuale ale Ucrainei”, au adăugat acestea.

Ucraina, în special capitala sa Kiev, a fost ţinta unor bombardamente ruseşti mortale în ultimele zile.

Duminică, Volodimir Zelenski a anunţat pe X că va avea întâlniri în Norvegia şi în Canada pentru a discuta despre problemele legate de apărarea antirachetă balistică, fără a oferi date exacte.

Norvegia este unul dintre principalii furnizori de ajutor militar şi civil pentru Kiev în faţa invaziei ruse în Ucraina, declanşată în februarie 2022.

Editor : B.P.

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