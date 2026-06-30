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Exclusiv Siegfried Mureșan, mesaj ferm dacă va fi desemnat premier: „Categoric fără AUR. Nu mă veți vedea negociind cu acest partid”

Data actualizării: Data publicării:
2025-06-23-8331
Plenul Parlamentului. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Fără AUR. Categoric fără AUR” „PSD va fi un partid micuț” Despre alegerile anticipate: „Două luni de campanie ar fi preferabile blocajului”

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, vehiculat ca posibilă propunere de premier din partea PNL, USR și UDMR, a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că, dacă va primi mandatul de formare a Guvernului, va încerca să construiască o majoritate parlamentară fără sprijinul Alianței pentru Unirea Românilor: „Fără AUR. Categoric fără AUR”. Acesta susține că România are nevoie de un Executiv stabil și transparent și avertizează că o perioadă de blocaj politic ar fi mai costisitoare decât organizarea unor alegeri anticipate.

„Fără AUR. Categoric fără AUR”

Întrebat dacă ar accepta mandatul de premier și dacă va reuși să obțină voturile necesare în Parlament, Siegfried Mureșan a spus că își asumă această responsabilitate.

„Avem un prim-ministru care a eșuat. Urmează o a doua desemnare. Dacă voi fi desemnat, voi lua acest mandat cu maximă seriozitate și responsabilitate. Cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii.”

Mureșan a exclus orice negociere cu partidul condus de George Simion.

„Fără AUR, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul partidului AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. România are nevoie de un guvern cu o majoritate serioasă, transparentă, nu cu o majoritate bazată pe negocieri netransparente și care poate fi mereu ținută în șah de extremiștii care doar vor să destabilizeze România.”

El a susținut că înțelege obiectivul politic al formațiunii.

„Eu înțeleg foarte exact că dorința AUR este aceea de a destabiliza România și, de aceea, veți vedea în următorii ani Partidul Național Liberal într-o opoziție frontală cu AUR și PSD.”

„PSD va fi un partid micuț”

În declarațiile sale, eurodeputatul a lansat și un atac la adresa social-democraților, susținând că influența acestora va scădea după următoarele alegeri.

„AUR va fi mai mare în viitor. PSD va fi un partid micuț. Știu că ne este greu să ne obișnuim cu asta și le este greu și pesediștilor, dar vor fi un partid micuț, o anexă a AUR. Vor fi minoritare în opoziție după următoarele alegeri parlamentare.”

Mureșan s-a declarat convins că viitoarea majoritate parlamentară va exclude cele două formațiuni.

„Sunt absolut convins că după următoarele alegeri parlamentare vom avea o majoritate curată în Parlamentul României, fără PSD și fără AUR, fiindcă oamenii își doresc reformare și modernizare și au înțeles că PSD este un partid care vrea să țină România pe loc și nu poate fi parte a soluției.”

Despre alegerile anticipate: „Două luni de campanie ar fi preferabile blocajului”

Întrebat dacă România ar putea ajunge la alegeri anticipate, Siegfried Mureșan a spus că nu le consideră soluția ideală, însă le vede preferabile unei perioade îndelungate de instabilitate.

„Nu sunt prietenul alegerilor anticipate, dar două luni de campanie electorală ar fi mereu de preferat la doi ani și jumătate de blocaje parlamentare.”

Totuși, acesta a subliniat că prima opțiune rămâne formarea unei majorități parlamentare: „Soluția mea preferată ar fi ca partidele să se înțeleagă în următoarele săptămâni.”

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Editor : C.A.

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