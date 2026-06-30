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PNL răspunde acuzațiilor PSD privind plafonarea motorinei: „Măsura trebuia discutată în urmă cu o lună”

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Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Liberalii susțin că era nevoie de un nou proiect de lege

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a respins, marți, acuzațiile PSD potrivit cărora liberalii ar fi blocat prelungirea plafonării prețului la motorină și a susținut că o astfel de măsură nu mai putea fi adoptată în timp util, întrucât procedura legislativă ar fi trebuit începută cu cel puțin o lună în urmă.

Declarațiile vin după ce deputatul PSD Augustin Hagiu a afirmat că proiectul de lege care ar fi permis prelungirea schemei de plafonare până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților, condusă de un reprezentant al PNL.

Citește și: Plafonarea prețului la motorină expiră de la 1 iulie. PSD acuză PNL că a blocat prelungirea măsurii

Întrebat de ce PNL nu a convocat Comisia pentru buget-finanțe pentru a adopta ordonanța privind plafonarea prețurilor la combustibili, Gabriel Andronache a afirmat că procedura parlamentară nu permitea acest lucru.

„PNL nu poate convoca Comisia de buget. Vorbim de sesizarea comisiilor într-o anumită modalitate. Au fost alte comisii raportoare care trebuiau să dea raport înainte de Comisia de buget. Nu a fost sesizată Comisia de buget-finanţe cu rapoarte preliminare de la celelalte comisii. Pe cale de consecinţă, nu avem ce să discutăm despre chestiunea aceasta”, a declarat liderul deputaților PNL, la Palatul Parlamentului.

Acesta a explicat că o eventuală prelungire a plafonării nu mai putea intra în vigoare înainte de expirarea măsurii, deoarece adoptarea unei legi presupune mai multe etape procedurale.

„O lege adoptată de Parlament trebuie, după adoptare, să rămână la nivelul Camerei Deputaţilor sau Senatului o perioadă de timp de două sau cinci zile pentru a se depune sesizări la Curtea Constituţională. După aceea trebuie să parcurgă procedura de promulgare, deci vorbim de 25 de zile înainte ca reglementarea să intre în vigoare. O astfel de propunere trebuia să fie discutată acum o lună de zile”, a spus Andronache.

Liberalii susțin că era nevoie de un nou proiect de lege

Liderul deputaților PNL a mai afirmat că prelungirea unei măsuri care și-a încetat aplicabilitatea nu mai poate produce efecte juridice și că, în aceste condiții, ar fi fost necesară inițierea unui nou act normativ.

„Un astfel de mecanism nu poate să fie aprobat de Parlament pentru că nu mai avea la ce să se raporteze. Plafonarea încetează astăzi. De aceea ar fi necesar un mecanism separat, un proiect de lege separat”, a precizat acesta.

Deputatul PSD Augustin Hagiu a acuzat PNL de „cinism politic” și a susținut că proiectul de prelungire a plafonării prețului la motorină până la 30 noiembrie nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților din cauza blocajului din Comisia pentru buget-finanțe.

În lipsa adoptării unei noi măsuri, schema de plafonare a prețului la motorină expiră la 30 iunie și nu va mai fi aplicată începând cu data de 1 iulie.

Editor : A.D.

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