Live TV

Exclusiv Vasile Dîncu îl atacă pe Siegfried Mureșan: „Nu știe despre negocieri și nu are nicio legătură cu viața politică din România”

Data actualizării: Data publicării:
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dincu. Foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Nu știe despre negocieri” „Vorbește în sloganuri”

Vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, a lansat un atac la adresa eurodeputatului PNL Siegfried Mureșan, pe care îl acuză că nu cunoaște negocierile pentru formarea noului Guvern și că declarațiile sale nu fac decât să tensioneze și mai mult scena politică. Dîncu susține că liderul liberal vorbește „în sloganuri” și că atacurile la adresa lui Sorin Grindeanu îngreunează găsirea unei soluții pentru ieșirea din blocajul politic.

Nu știe despre negocieri”

Vasile Dîncu a afirmat că Siegfried Mureșan nu este în măsură să comenteze negocierile purtate între partide, întrucât nu a participat la acestea.

„Domnul Siegfried Mureșan nici nu știe despre negocieri, pentru că el a fost aici, la Bruxelles, este de multă vreme plecat din România. Acum a început să îl atace pe Grindeanu în momentul în care noi ar trebui să găsim o soluție, să ieșim din acest blocaj.”

Vicepreședintele PSD consideră că declarațiile eurodeputatului PNL urmăresc mai degrabă un câștig politic decât rezolvarea crizei.

„Siegfried Mureșan s-a apucat să-și facă dosar politic de penelist și începe să-l atace pe Grindeanu, greșind prin aceasta, pentru că nu așa vom rezolva situația politică.”

Dîncu a avertizat că astfel de poziționări riscă să îndepărteze PSD de orice posibilă susținere.

„Am văzut că spune niște lucruri care nu pot decât să enerveze toți parlamentarii PSD care ar trebui să-l voteze, dacă ar fi cazul.”

„Vorbește în sloganuri”

Liderul PSD l-a acuzat pe Mureșan că face afirmații fără legătură cu realitatea politică din România.

„Am văzut și alte lucruri, niște tâmpenii pe care le-a spus domnul Siegfried Mureșan și care, în niciun caz, nu arată că se pricepe. Nici nu știe ce s-a întâmplat în România, vorbește doar în niște sloganuri, n-are nicio legătură cu viața politică din România. Și acest lucru se vede foarte bine.”

Dîncu a respins și afirmația potrivit căreia PSD nu ar fi avut un rol în parcursul european al României.

„Am văzut că spunea că PSD nu a contribuit cu nimic la drumul european al României. Păi, domnul Siegfried Mureșan nu știe cine a făcut negocierile cu Uniunea Europeană.”

Citește și:

Unde s-au blocat negocierile? Siegfried Mureșan: „Grindeanu se comportă precum Dragnea, ca și cum PSD ar avea majoritate. Nu are”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
4
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
5
Câți bucureșteni cred că primarul Ciprian Ciucu ar trebui să demisioneze după ancheta DNA...
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Digi Sport
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Nicuşor Dan: Înainte era o aşteptare rezonabilă că Guvernul trece. Acum e o certitudine că nu trece
pompa carburanti
Plafonarea prețului la motorină expiră de la 1 iulie. PSD acuză PNL că a blocat prelungirea măsurii
Plenul reunit al Parlamentului.
Ordonanța privind programul SAFE a picat la votul din Camera Deputaților. PSD acuză PNL că a votat împotrivă
muresan grindeanu
Siegfried Mureșan nu susține rotația Guvernului: „Nu instalezi un premier care spune din prima zi că a venit ca să plece”
siegfried muresan nicusor dan
Siegfried Mureșan, întrebat dacă Nicușor Dan a respectat așteptările celor care l-au susținut: „Nu comentez”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
„Pentru moment simt să nu mă implic”. Ce spune Nicușor Dan despre...
Viorel Pașca
Rețeaua azilelor ilegale condusă de bihoreanul Viorel Pașca...
Nicușor Dan.
„Sunt convins că am dreptate și duc România în direcția bună”...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan: Adoptarea pachetului de reforme din PNRR, inclusiv...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre suspendarea activității Romatsa: Mi se pare disproporționat. Trebuie să ne uităm la calitatea legilor
Nicuşor Dan, despre riscul ca România să fie retrogradată la junk: „Ar fi catastrofal pentru noi. O să mă implic personal”
Spitale avariate, risc de epidemii: OMS trage un semnal de alarmă în privința sistemului medical din Venezuela, afectat de cutremur
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit! Ce s-a întâmplat cu tânărul
Fanatik.ro
Se împlinesc 28 de ani de la ultimul meci jucat de România la Mondiale: Hagi, Popescu și Petrescu, eliminați...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, anunț despre viitorul premier: „Există o singură soluție”. Ce spune fostul șef LPF despre...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...