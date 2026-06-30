Vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, a lansat un atac la adresa eurodeputatului PNL Siegfried Mureșan, pe care îl acuză că nu cunoaște negocierile pentru formarea noului Guvern și că declarațiile sale nu fac decât să tensioneze și mai mult scena politică. Dîncu susține că liderul liberal vorbește „în sloganuri” și că atacurile la adresa lui Sorin Grindeanu îngreunează găsirea unei soluții pentru ieșirea din blocajul politic.

Nu știe despre negocieri”

Vasile Dîncu a afirmat că Siegfried Mureșan nu este în măsură să comenteze negocierile purtate între partide, întrucât nu a participat la acestea.

„Domnul Siegfried Mureșan nici nu știe despre negocieri, pentru că el a fost aici, la Bruxelles, este de multă vreme plecat din România. Acum a început să îl atace pe Grindeanu în momentul în care noi ar trebui să găsim o soluție, să ieșim din acest blocaj.”

Vicepreședintele PSD consideră că declarațiile eurodeputatului PNL urmăresc mai degrabă un câștig politic decât rezolvarea crizei.

„Siegfried Mureșan s-a apucat să-și facă dosar politic de penelist și începe să-l atace pe Grindeanu, greșind prin aceasta, pentru că nu așa vom rezolva situația politică.”

Dîncu a avertizat că astfel de poziționări riscă să îndepărteze PSD de orice posibilă susținere.

„Am văzut că spune niște lucruri care nu pot decât să enerveze toți parlamentarii PSD care ar trebui să-l voteze, dacă ar fi cazul.”

„Vorbește în sloganuri”

Liderul PSD l-a acuzat pe Mureșan că face afirmații fără legătură cu realitatea politică din România.

„Am văzut și alte lucruri, niște tâmpenii pe care le-a spus domnul Siegfried Mureșan și care, în niciun caz, nu arată că se pricepe. Nici nu știe ce s-a întâmplat în România, vorbește doar în niște sloganuri, n-are nicio legătură cu viața politică din România. Și acest lucru se vede foarte bine.”

Dîncu a respins și afirmația potrivit căreia PSD nu ar fi avut un rol în parcursul european al României.

„Am văzut că spunea că PSD nu a contribuit cu nimic la drumul european al României. Păi, domnul Siegfried Mureșan nu știe cine a făcut negocierile cu Uniunea Europeană.”

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Editor : C.A.