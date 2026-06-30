Nicuşor Dan: Înainte era o aşteptare rezonabilă că Guvernul trece. Acum e o certitudine că nu trece

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi că în situaţiile anterioare în care se discuta susţinerea unui nou Guvern era o aşteptare rezonabilă că va fi votat de Legislativ, dar „acum este o certitudine că nu trece”.

„În situaţiile anterioare, în care era o aşteptare rezonabilă că Guvernul trece, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu partidele, acum este o certitudine că nu trece. Şi nu vreau să facem un exerciţiu de «hai să ne jucăm de-a prim-ministrul şi de-a desemnarea Guvernului»”, a spus şeful statului în cadrul unei conferințe de presă.

El a transmis că „statul român funcţionează, instituţiile funcţionează, avem un Guvern care are nişte limitări constituţionale, dar statul român funcţionează”.

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Preşedintele a subliniat că, „în orice situaţie excepţională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri şi, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE”.

Președintele Nicușor Dan insistă ca partidele să se întâlnească cât mai des în perioada următoare pentru a găsi consens în privința Guvernului. Totuși, șeful statului nu a transmis și un orizont de timp pentru instalarea unui nou Executiv și spune că, pentru moment, nu simte să se implice în negocieri.

Nicuşor Dan a participat la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditaţi în România.

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Editor : A.C.