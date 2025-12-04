Live TV

Cine câștigă Primăria Capitalei? O analiză despre scoruri strânse, absența unui pact pe dreapta și riscul fragmentării votului

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
Negruțiu Florin
Negruțiu Florin
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Blocul suveranist e mobilizat. Blocul de dreapta e în război intern. Iar electoratul lor riscă să rămână acasă", avertizează Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Fără o miză clară, fără o temere concretă, ca în mai, alegătorii de dreapta nu mai simt urgența de a vota. Și s-ar putea să afle prea târziu cât de mult a contat."

Claudiu Pândaru: Suntem foarte aproape de alegerile din Capitală. Sondajele ne arată o cursă extrem de strânsă, care va depinde mult de prezență. Și candidatul suveranist, Anca Alexandrescu, pare că are șanse reale.

Florin Negruțiu: Da, are. Pentru că vine pe un culoar gestionat foarte eficient: culoarul PSD-ist, unde voturile sunt împărțite între candidatul oficial, Daniel Băluță, și candidatul AUR, doamna Alexandrescu — fostă consilieră a tuturor liderilor PSD. Iar acolo, mobilizarea e mai bună. De partea cealaltă, pe zona non-PSD, avem blocul de dreapta, unde domnul Drulă și domnul Ciucu nu doar că împart electoratul, dar se mai și atacă între ei.Știi ce e ironic? Doamna Alexandrescu și domnul Băluță nu se atacă deloc. Merg relaxați, pe sub radar. În timp ce Drulă și Ciucu sunt în plin război. Iar asta e periculos — pentru că riscă să piardă amândoi. Și, începând de luni, vom avea o avalanșă de explicații și justificări penibile despre de ce s-a pierdut Capitala.

Bucureștiul, știm bine, a fost mereu un oraș anti-PSD, pro-european, de dreapta. Dar fragmentarea votului — și lipsa oricărei negocieri reale — riscă să schimbe asta.

Claudiu Pândaru: Și mai e ceva. Această „ciorovăială" între candidații de dreapta nu doar că a împărțit votul. A mai făcut un lucru grav: a demobilizat electoratul. Nu există în acest moment sentimentul de urgență, de miză, de pericol iminent — așa cum era, de exemplu, la alegerile din mai. Nu există teama că un suveranist ar putea câștiga. Și pentru că n-au existat dezbateri reale, ci doar atacuri, electoratul pro-european, urban, informat, e mai degrabă dezamăgit.

Mulți dintre ei s-ar putea să nu mai vină deloc la vot. Și să realizeze abia duminică seara cât de mult a contat asta.

