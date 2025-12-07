Ciprian Ciucu a votat în această dimineață, puțin după ora 9:00. La ieșirea de la urna de vot, candidatul PNL și actual primar al sectorului 6, a invitat bucureștenii să iasă la vot, pentru că „este foarte important”. „De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic”, a ținut să sublinieze Ciprian Ciucu.

„Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Am votat pentru integritate, am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am făcut în această campanie, și îi chem pe oameni la vot. Îi chem să voteze, să-și exprime votul. Din păcate este un singur tur. De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic, cel puțin pentru primari, care au nevoie de ligitimitate, și aștept rezultatele diseară”, a declarat Ciprian Ciucu după ce a votat.

Sunt foarte încrezător. Am văzut că au fost în ultimul timp fel de fel de manipulări care s-au făcut prin sondaj de opinie. Dar eu rămân încrezător în șansa pe care o am pentru a câștiga aceste leguri.

„Nu mai plouă, deci să lumea să vină la vot. Era vremea urâtă, inclusiv ieri a plouat, îi aștept la vot. Asta le transmit oamenilor. Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze. Dacă există un risc sau altul, nu pot acum să-mi dau seama, dar încă o dată vă spun sunt încrezător”, a adăugat Ciucu.

Editor : Liviu Cojan