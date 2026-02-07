Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, suspendată de la alegeri. „Nevastă-mea spune că iar sunt prost, că iert repede”

Prietenia dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă a slăbit după alegerile pentru București. Primarul Capitalei a afirmat că nu au mai vorbit de atunci și că l-a deranjat „enorm ce-a făcut Cătălin în campanie”. Amiciția lor a început să se deterioreze în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, atunci când fostul candidat USR l-a acuzat de aprobarea unui bloc ilegal.

Ciprian Ciucu a explicat într-un inteviu la PrimaTV că, de la alegerile pentru Capitală, nu a mai discutat cu Cătălin Drulă. Întrebat dacă a rupt prietenia cu acesta din urmă, Ciucu a spus scurt, „nu știu, nu cred”.



„Eu sunt genul ăla mai fraier, care atunci când apreciază pe cineva - chiar dacă este rănit prin ceea ce s-a spus şi cum s-a spus - am tendinţa de multe ori să trec peste şi să uit, deşi nevastă-mea spune că iar sunt prost. Genul ăla de prost în sensul că eu sunt ăla fraier, în sensul că iert repede, ştiţi? M-a deranjat enorm ce-a făcut Cătălin în campanie”, a explicat primarul Capitalei într-un interviu pentru Prima TV.

Cu toate astea, Ciucu crede în potențialul lui Cătălin Drulă și afirmă că acesta are „forța să se reinventeze”.

„Îi doresc o revenire, poate şi în Bucureşti. Nu exclud. I-am zis, i-am zis, i-am zis: «Începe cu un sector. Ia-o de jos. Nu mai arde etape!». Le-am zis şi altora. Şi sunt în postura să zic asta. Am început consilier general. Nu eram ministru, nu eram deputat, nu eram nimic. Eram un simplu consilier general din ăia 55 care i-am făcut opoziţie Gabrielei Firea, a mai adăugat Ciucu.

Campania care a rupt prietenii

Prietenia dintre Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu a început să se șubrezească încă de la finalul anului trecut, când, în contextul alegerilor pentru Capitală, Drulă l-a acuzat pe Ciucu că se folosește de sondaje pentru a manipula opinia publică.

„Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”, a transmitea în noiembrie Cătălin Drulă pe Facebook.

Acesta din urmă și-a continuat criticile la adresa lui Ciucu și punea la îndoială într-un interviu modul în care a acordat autorizații pentru construcția mai multor blocuri în Sectorul 6 pe când conducea acest sector.

Ulterior, Ciucu s-a arătat deranjat de atacurile lui Drulă.

„Mă deranjează ce spune. Mă deranjează, că ştie că nu-i adevărat. Ştie care-i adevărul. Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul. Eu am oprit campania negativă împotriva lui. Nu o face asumat, adică nu spune el, asumat, dar se spun fel şi fel de lucruri care nu sunt adevărate. Mă deranjează, dar sper ca împreună să trecem peste această campanie şi să ne putem privi unul pe celălalt în ochi”, a afirmat Ciucu.

Atacurile au continuat, iar cu doar câteva zile înaintea alegerilor locale, Vlad Voiculescu posta un clip, filmat la Cotroceni, în care sugerează că Ciprian Ciucu ar fi responsabil de haosul urbanistic din București. Voiculescu apare alături de Cătălin Drulă dar și de președintele Nicușor Dan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Pot înțelege disperarea lui Cătălin Drulă, aflat pe locul 4 in competiție, pot înțelege până și anumite exagerări, dar să minți cu bună știință, asta nu mai pot înțelege!”, replica Ciucu.

Editor : I.B.