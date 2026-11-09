ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cât de mult afectează PSD scandalul blănurilor de la nunta din Timișoara? 

„În PSD poți supraviețui multor scandaluri, dar nu ridicolului. După Nordis și cutiile de pantofi, partidul a devenit acum partidul blănițelor. Iar imaginile acestea vor rămâne în memoria alegătorilor", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Problema depășește PSD. Când oamenii ajung să creadă că toți politicienii sunt la fel, riscul este să cadă în brațele extremiștilor."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Cât de mare este, Florin, crezi, dauna suferită de Partidul Social Democrat după ce Marcel Ciolacu și-a băgat blana, ca să nu zic coada, după episodul de la nunta din Timișoara?

Florin Negruțiu: Cred că efectul este mare. Deși sunt unii care spun că electoratul PSD, devenit electorat AUR, nu este interesat de botezul de neam prost și că nu va afecta acest scandal partidul.

Eu îmi amintesc ce spunea un PSD-ist bătrân pe vremuri, când apăruse scandalul Mătușa Tamara în partid. Spunea: „În PSD, aici poți să fii cât de ticălos sau cât de hoț vrei. Un singur lucru nu ai voie să faci. Nu poți să fii ridicol, pentru că în momentul în care râde lumea de tine, ți-ai pierdut din putere."

Uite cum PSD-ul a devenit, în decurs de câteva luni, partidul jeturilor private, Partidul Nordis, partidul cutiilor de pantofi și, mai nou, este partidul blănițelor, partidul chinchilla.

Spre deosebire de cutiile de pantofi și de Nordis, de data asta românii au și o imagine.

Cele două scandaluri precedente erau mai mult niște povești teoretice, pentru că noi nu apucaserăm să fim acolo, în jetul privat, să-i vedem cum se desfășoară, ce consumă ei.

Aici i-am văzut. Au trecut cu toții prin fața camerelor de televiziune și poporul a putut să-i vadă pe pesediști în toată splendoarea lor.

Cred că această imagine se va lipi foarte puternic de retina alegătorilor și îi va urmări pe PSD-iști până în 2028, în ziua votului.

Claudiu Pândaru: Ei bine, exact cum spui, Florin, deși pare un eveniment atât de mic, o mică blană atașată pe umerii partenerei, acest scandal duce PSD-ul într-un moment critic al existenței sale.

Mai ales timingul a fost prost, momentul în care a apărut. Nici nu s-au întors bine la guvernare, că au apărut din nou cu blănurile pe ei, pregătiți parcă să sară pe ce o mai fi rămas prin bugetul țării.

Reacțiile de după, iarăși, total nepotrivite.

Domnul Simonis a declarat iritat că au stat ziariștii prin boscheți, spune el, deși dânsul i-a invitat la intrare să stea și să filmeze invitații.

Problema este că efectul de contaminare pentru o parte a electoratului nu se oprește la PSD. Merge mult dincolo.

O parte a electoratului român se satură de politică și de politicieni când se uită la acești oameni, în loc să-și facă niște calcule legate, eventual, de votul următor.

„Domnule, uite, îl țin minte, n-o să-l mai votez."

Pentru că trage o concluzie mult mai simplistă: „Așa sunt toți politicienii."

Și de pe urma unor astfel de concluzii simpliste, trase din momente din astea mici și penibile, poate avea de suferit o țară întreagă.

Oamenii aceia s-ar putea să pice în brațele extremiștilor doar ca să scape de înfășurarea în blană.