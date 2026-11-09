Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cât de mult afectează PSD scandalul blănurilor de la nunta din Timișoara? 

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„În PSD poți supraviețui multor scandaluri, dar nu ridicolului. După Nordis și cutiile de pantofi, partidul a devenit acum partidul blănițelor. Iar imaginile acestea vor rămâne în memoria alegătorilor", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Problema depășește PSD. Când oamenii ajung să creadă că toți politicienii sunt la fel, riscul este să cadă în brațele extremiștilor."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Cât de mare este, Florin, crezi, dauna suferită de Partidul Social Democrat după ce Marcel Ciolacu și-a băgat blana, ca să nu zic coada, după episodul de la nunta din Timișoara?

Florin Negruțiu: Cred că efectul este mare. Deși sunt unii care spun că electoratul PSD, devenit electorat AUR, nu este interesat de botezul de neam prost și că nu va afecta acest scandal partidul.

Eu îmi amintesc ce spunea un PSD-ist bătrân pe vremuri, când apăruse scandalul Mătușa Tamara în partid. Spunea: „În PSD, aici poți să fii cât de ticălos sau cât de hoț vrei. Un singur lucru nu ai voie să faci. Nu poți să fii ridicol, pentru că în momentul în care râde lumea de tine, ți-ai pierdut din putere."

Uite cum PSD-ul a devenit, în decurs de câteva luni, partidul jeturilor private, Partidul Nordis, partidul cutiilor de pantofi și, mai nou, este partidul blănițelor, partidul chinchilla.

Spre deosebire de cutiile de pantofi și de Nordis, de data asta românii au și o imagine.

Cele două scandaluri precedente erau mai mult niște povești teoretice, pentru că noi nu apucaserăm să fim acolo, în jetul privat, să-i vedem cum se desfășoară, ce consumă ei.

Aici i-am văzut. Au trecut cu toții prin fața camerelor de televiziune și poporul a putut să-i vadă pe pesediști în toată splendoarea lor.

Cred că această imagine se va lipi foarte puternic de retina alegătorilor și îi va urmări pe PSD-iști până în 2028, în ziua votului.

Claudiu Pândaru: Ei bine, exact cum spui, Florin, deși pare un eveniment atât de mic, o mică blană atașată pe umerii partenerei, acest scandal duce PSD-ul într-un moment critic al existenței sale.

Mai ales timingul a fost prost, momentul în care a apărut. Nici nu s-au întors bine la guvernare, că au apărut din nou cu blănurile pe ei, pregătiți parcă să sară pe ce o mai fi rămas prin bugetul țării.

Reacțiile de după, iarăși, total nepotrivite.

Domnul Simonis a declarat iritat că au stat ziariștii prin boscheți, spune el, deși dânsul i-a invitat la intrare să stea și să filmeze invitații.

Problema este că efectul de contaminare pentru o parte a electoratului nu se oprește la PSD. Merge mult dincolo.

O parte a electoratului român se satură de politică și de politicieni când se uită la acești oameni, în loc să-și facă niște calcule legate, eventual, de votul următor.

„Domnule, uite, îl țin minte, n-o să-l mai votez."

Pentru că trage o concluzie mult mai simplistă: „Așa sunt toți politicienii."

Și de pe urma unor astfel de concluzii simpliste, trase din momente din astea mici și penibile, poate avea de suferit o țară întreagă.

Oamenii aceia s-ar putea să pice în brațele extremiștilor doar ca să scape de înfășurarea în blană.

Alte opinii
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se va schimba în America și în lume după alegerile pentru Congresul SUA? 
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cine conduce, de fapt, Guvernul Luca Niculescu?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce nu vrea Sorin Grindeanu să fie premier, deși PSD își dorește să rămână la guvernare?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Luca Niculescu să obțină votul Parlamentului pentru noul Guvern?
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
Digi Sport
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1150399064
Autorul atacului armat din Cracovia a murit la spital, a anunțat...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Al doilea reactor de la Cernavodă va fi repornit. Când va fi pus în...
nicusor dan sorin grindeanu
De ce „nu-i pică bine” lui Nicușor Dan o alianță PNL-USR și motivele...
Ilie Bolojan.
Conducerea PNL dă un ultimatum contestatarilor lui Ilie Bolojan: „Au...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen vine luni la București. Șefa CE va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu
Furt de energie la stațiile de încărcare a mașinilor electrice. Cum ar fi fost fraudată aplicația PPC Blue
Motivul pentru care companiile care dezvoltă AI caută în toată lumea turbine pe gaz second-hand și motoare de avion scoase din uz
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sebastian lazaroiu la digi24
Cine este adevăratul premier? Sociolog: „Au preferat să facă jocul ăsta. Luca Niculescu e un paratrăsnet”
nicusor dan inquam octav ganea
Care ar putea fi reacția PSD, dacă AUR ar cere suspendarea lui Nicușor Dan. S. Lăzăroiu: „S-ar putea să nu-i mai pese de voturi”
simion grindeanu inquam
Tanczos Barna: „Orice creștere a AUR înseamnă automat o descreștere a democrației în România”
marius budai la conferinta de presa
Marius Budăi face bilanțul miniștrilor PSD: „Aceasta este schimbarea de direcţie pe care am promis-o”
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre acuzațiile PSD: Nu există nicio gaură în buget, să nu mai exagereze. Au găsit ce au lăsat în urmă
Partenerii noștri
Pe Roz
Află când ți se schimbă norocul. Cea mai bună zi din această săptămână pentru fiecare zodie
Cancan
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o casă cu doar 6400 de euro. Terenul are peste 2000 de metri...
Fanatik.ro
Ionuț Radu apără poarta Celtei, dar nu și pe a României! De ce Daniel Șendre nu crede în explicația oferită...
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Gică Hagi pleacă în Qatar imediat după meciul cu Bosnia! Decizie surprinzătoare a selecționerului. Exclusiv
Adevărul
„Am dat pe felia aia mai mult decât pe toată plăcinta din magazin”. Deserturile care umflă nota de plată în...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
O fetiță de 9 ani, lăsată nemâncată la școală pentru o datorie de doar 12 euro! A fost singura din clasă care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Bendeac anunță o surpriză de proporții: "El va fi antrenorul echipei naționale a României"
Pro FM
Drama ascunsă a celei mai populare soliste. Sora ei mai mică verifica dacă mai e în viață: "A fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
Adevarul
Trabant, mașina ridiculizată în Occident, dar așteptată ani întregi în comunism. Ce putea și ce nu putea să...
Newsweek
Transferul dosarului de pensie. Cât durează și cine îți plătește pensia în cele trei luni de așteptare?
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu o broască după ce a înghițit un licurici. Imaginile sunt virale: „E o nebunie”
Film Now
Penelope Cruz și soțul ei au ales Spania pentru a-și crește copiii. Pretenția pe care Javier Bardem o include...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...